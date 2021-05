Desaparición de instituciones en riesgo de retroceso al presidencialismo: Ricardo Pacheco

La desaparición o presión de los organismos constitucionales autónomos, nos pondría en riesgo de retroceder a la práctica del nocivo presidencialismo, con decisiones autoritarias unipersonales, alertó Ricardo Pacheco, quien se pronunció por la generación y el fortalecimiento de los contrapesos políticos que inhiban el autoritarismo y la protección de las instituciones.

Conectado vía Zoom con profesionales y estudiosos del Derecho, el candidato a diputado por el distrito 02 local, de la coalición “Va por Durango”, respondió interrogantes de la amenaza que se cierne sobre organismos constitucionales como son el INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, INAI, entre otros, y sobre los que también pesa la amenaza de perder su autonomía.

Respondió a sus interlocutores, enlazados por las redes sociales, que no tenía ningún conflicto de intereses, ni menos la intención de ocultar el origen y cuantía de sus bienes, así como lo relativo a su declaración fiscal, para participar en la convocatoria del IDAIP, para presentar su “3 de 3”.

Con estudios de posgrado en Derecho Constitucional, afirmó, contundente, que desaparecer la autonomía del Tribunal Electoral, y pasarlo al organigrama jerárquico del Poder Judicial, como se dice es la intención, “dañaría la impartición de la justicia”.

Con la experiencia de haber participado como Senador en una de las reformas más trascendentes, con la que se creó el Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, recordó que el objetivo que dio lugar a la instauración del organismo, fue transparentar el ejercicio de los recursos y la función pública. “Y ahora pareciera que se impulsa el derecho a no saber de los ciudadanos”, recalcó al serle planteada la intención de que deje de ser autónomo al pasar a la Secretaría de la Función Pública.

Puso como ejemplo de los frutos de alto calado que ha dado el INAI, el haber dejado al descubierto cuestiones como la llamada “Casa Blanca” en la Presidencia de Peña Nieto, o el “toallagate” con Vicente Fox.

Las normas son perfectibles, y las instituciones tienen que ponerse al día, “pero la 4T pareciera que quiere cancelar a la institución garante de transparencia, pero también de protección a los datos personales”. Se dan pasos en contra de la democracia, y rumbo al presidencialismo, alertó.

Y no solamente la desaparición de los organismos constitucionales autónomos significaría un grave retroceso, aclaró, sino que hay otras señales de que se pretende volver al autoritarismo y concentrar el poder en una sola persona: “La instrucción del Presidente López Obrador a los diputados para que no cambien ni una coma a sus iniciativas, ya no es parte del imaginario colectivo, como sucedía antes, ahora es una realidad, que nos puede llevar al pasado autocrático”.

Para evitar el retroceso, según contestó a una de las preguntas es necesario crear más equilibrios y fortalecer los contrapesos ya existentes. Las sentencias del Tribunal Electoral, al ratificar acuerdos del Consejo General del INE, tanto para impedir la sobrerrepresentación de los partidos en el Congreso, como cancelar candidaturas a gobernadores, son parte de los equilibrios de poder, precisó.

Dijo que en esa geometría política, el seis de junio es la oportunidad para decidir por cual de los caminos tomar: el de recuperar las instituciones y fortalecer la democracia, o retroceder al viejo presidencialismo, y perder beneficios como el seguro popular, las estancias infantiles, el sistema nacional de vacunación, abasto de medicamentos, etc.