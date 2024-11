Con el propósito de mejorar el entorno en el que crecen las generaciones que hoy son niños, la asociación Alianza Ciudadana por Durango, realiza el canje de armas de juguete por otros medios de diversión que no incluyan el factor bélico, además de apoyos alimentarios para las familias, informó su presidente José Ángel Mejorado.

Acompañado de un grupo de mujeres con niños pequeños, algunas de ellas adultas mayores, acudieron a la Plaza IV Centario, para hacer entrega de las armas de juguete que tienen sus hijos o nietos, que pese a ser de plástico y no representar un verdadero peligro, provocan en el menor la normalización de la violencia incluso en un entorno tan sano como es el juego.

Desarman a los niños, exhortan a cambiar los juguetes bélicos por carritos / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

El líder social, habló de las exigencias que recurrentemente se le hacen a la autoridad en torno a la protección y seguridad de los ciudadanos, sin embargo desde la sociedad poco se hace para evitarlo, “hay que reflexionar a qué se debe esto, nosotros le damos un videojuego donde si matan a los padres y madres les dan puntos, esto nos está llevando a una realidad que ya estamos viendo”, comentó.





De ahí que se busca fomentar entre los padres que durante esta temporada navideña, le dejen de comprar a sus hijos juguetes bélicos, para evitar que ellos dejen de ver como algo normal el entorno de violencia que hoy en día se escucha a diario en la televisión, en las redes sociales y en general en una plática entre amigos.

La intención es destruir las armas de juguete que se reunieron para que no vuelvan a estar en manos de los niños, además de hacer un llamado a la población para acercarse a la asociación Alianza Ciudadana por Durango, para entrega de estos y obtener un beneficio a cambio que incida en la vida de sus hijos y de ellos mismos.

“La situación de violencia es grave, y no es solo un tema de la autoridad, es cuestión de nosotros mismos que no nos cuestionamos nuestras propias acciones, no sabemos dónde andan o con quien se juntan; y las armas de juguete ahí están”, comentó.

Se trata de un programa que según José Ángel Mejorado se ha implementado desde hace ya muchos años y ha funcionado, sin embargo aseguró que ellos no pueden solos.