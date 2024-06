Descarta director falta de armamento de policías municipales

Aunque ha habido reclamos por parte de los elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), en torno a la falta de armamento para realizar su labor, el titular de la dependencia Marco Antonio Contreras Villanueva, aseguró que existe el material necesario para que realicen su trabajo.

Explicó que existen algunos casos específicos que por las necesidades de su servicio, así como aquellos que no están completos en la evaluación de sus exámenes de control y confianza, no cargan con ellos la portación de arma de fuego, no se les entrega, aunque reconoció que esta cantidad es mínima.

Imagen ilustrativa / Informó que la próxima semana, el alcalde de Durango, Toño Ochoa Rodríguez, hará la entrega de más de cien armas nuevas / Foto: Adolfo Vladimir / Cuartoscuro.com

Dejó en claro que con esto no se pone en riesgo ninguna zona, ni a los elementos, “incluso cuando ponemos a operar a cadetes, los metemos con elementos que portan completamente su equipo de trabajo”, comentó el funcionario municipal.





Aseguró que todos los elementos deberán contar con todo su equipamiento completo, sin embargo existen elementos que tienen algún problema visual o tienen alguna condición especial que les impide portar un arma de fuego, por lo que son destinados en áreas donde no se requiera la portación de un arma.

Aseguró que todos los elementos deberán contar con todo su equipamiento completo / Foto: Juan Estrada / Cuartoscuro.com

“Es un porcentaje mínimo, en este caso tenemos a los elementos distribuidos en un lugar donde no requieran arma”, dijo Contreras Villanueva, tras señalar que en las tareas operativas sobre todo aquellos que se encuentran en grupos de reacción o de vigilancia en el Centro Histórico todos deben llevar su arma debidamente regulada.

Anteriormente se les daba el armamento sin que portaran alguna responsiva que solicita la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); sin embargo ahora se cuenta con elementos policiacos que están armados.

Informó que la próxima semana, el alcalde de Durango, Toño Ochoa Rodríguez, hará la entrega de más de cien armas nuevas.