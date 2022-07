Descartan suspensión de servicio social para pasantes de medicina en Durango

DURANGO.- La Facultad de Medicina y Nutrición de la UJED, respaldó la postura de médicos pasantes para que de acuerdo a su exigencia, en lo sucesivo se cumpla la Norma Oficial, pese a que se trata de un concepto que el director de la misma, Antonio Sifuentes, calificó de obsoleto, el cual debe reestructurarse, sin embargo este no puede ser suspendido.

En la charla par El Sol de Durango, descartó que desaparezca el servicio social cuando se trata de una legislación federal, postura que respaldó el rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Rubén Solís Ríos, quien aseguró que este no puede ser retirado, ni dejar de prestarse porque está establecido en el artículo 84 de la Ley General de Salud.

Te puede interesar: Exige hermana del médico Eric Andrade que su muerte no sea en vano

En este se advierte de la obligatoriedad que tienen los estudiantes de las áreas de salud, por lo que para quitarlo habría que generar una iniciativa y esta sea discutida en la Cámara de Diputados para modificar la legislación, señaló el rector Máxima Casa de Estudios en Durango, Rubén Solís Ríos, al responder a la negativa de los pasantes de Medicina para realizar este principalmente en zonas de alto riesgo.

Señaló que además es una obligación requerida en la propia Facultad de Medicina y Nutrición de la UJED, de ahí que se tomarán medidas como concentrar a los pasantes en las unidades médicas de las cabeceras municipales y el resto buscar ubicación en las clínicas de las zonas urbanas como Durango, Gómez Palacio y Lerdo.

“Es muy lamentable que esto esté sucediendo porque en las zonas alejadas también ellos prestan un servicio muy importante porque atienden a la población que no puede ir a la ciudad o necesitan atender una emergencia, pero no hay condiciones para que el próximo semestre se les mande a las unidades donde ellos estaban designados”, comentó Solís Ríos.

Explicó que a través de la Facultad de Medicina, el director de la misma, Antonio Sifuentes Álvarez, ha estado en coordinación con la Federación Nacional de Facultades y Escuelas de Medicina, y a través de esta presentar una iniciativa en la que quizás se pueda retirar la obligatoriedad del Servicio Social, sin embargo al interior se tendrá que implementar alguna actividad para complementar el desarrollo de los médicos.

Ante la negativa de los alumnos de las UJED y la UAD, a realizar el servicio social y prácticas profesionales en zonas alejadas o inseguras, el rector de la UJED, Rubén Solís Ríos, aseguró que por el momento ya fueron retirados todos los estudiantes que pertenecen a esta institución, y es probable que el próximo semestre no sean enviados a zonas que representen un alto riesgo a fin de cuidar su seguridad.

Por su parte el director de la FAMEN, Antonio Sifuentes, dijo estar a favor de revisar la legislación, así como la Norma Oficial, debido a que ya no cumplen los objetivos para los que fueron creadas

Y es que, aunque es muy amplia, la norma oficial en cuestión, marca una estadía cómoda del estudiante, donde pueda descansar y alimentarse. No obstante estos preceptos no se cumplen, pues de acuerdo con el pasante tiene que estar siempre acompañado por el médico titular de la clínica o la unidad médica respectiva. Muchas veces tanto IMSS como S.S. les dejan solos, a cargo de la unidad, y eso no es correcto.

Local Temporal, suspensión del servicio social para médicos pasantes: Aispuro

A todo, hay que añadir que en la propia norma, se marca el aspecto de seguridad, que prácticamente no existe, dado que hay inseguridad incluso en las ciudades. Por lo pronto, los prestadores del servicio social que concluyen su servicio social el 31 de julio, ya están en esta capital, a buen resguardo.

El director de la FAMEN indicó que la problemática latente además de la inseguridad que priva en algunas zonas, en buena medida tiene que ver con que al pasante se le visualiza tanto por parte del IMSS, como por la Secretaría de Salud, como mera fuerza de trabajo e incluso se les deja solos, sin la presencia de un médico titular, con lo que se falta a la Norma Oficial.