“Deseo volver a verte”: Madre de Guadalupe, desaparecida en el 2020 en Durango

La última publicación de Guadalupe en sus redes sociales es del 18 de mayo del 2020, hace cuatro años, mismo tiempo en que su familia le perdió el rastro. En un reciente mensaje compartido desde su cuenta de Facebook, su madre de nombre Margarita pide ayuda para encontrarla.

“Hoy se cumplen cuatro años que saliste de la casa y hasta la fecha no sé nada de ti mi niña, solo le pido a Dios y a mi reina que donde quiera que te encuentres te cuiden y te protejan de todo peligro. Yo todos los días y a cada rato te bendigo mucho hija, y deseo de todo corazón volver a verte y tenerte en mis brazos de nuevo”.

En su publicación también compartió algunas fotografías de su hija, con la intención que si alguien la llega a ver, le proporcione informes, y así puedan ayudarla para que regrese a su hogar.

“Me haces mucha falta, aunque la gente me vea sonriendo, piensan que no me duele tu ausencia, lo que ellos no saben es un dolor muy grande que traigo por dentro, pero siempre trato de disimular”.

La madre compartió algunas fotografías de su hija, con la intención que si alguien la llega a ver, le proporcione informes, y así puedan ayudarla para que regrese a su hogar / Foto: Cortesía

Su madre no pierde la fe de tener nuevamente a Guadalupe en casa: “un favor les pido a mis conocidos amigos y familiares que compartan la foto de mi hija para que vuelva a mi lado. Se los agradecería de todo corazón. Hoy por mi mañana por ustedes”.