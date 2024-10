Desmiente Ali Gamboa señalamientos sobre presunto hostigamiento contra danzantes

“Es totalmente falso”, aseguró la síndica municipal, Alicia Gamboa Martínez, ante los señalamientos que realizaron diversos líderes de danzas quienes dijeron haber sido amedrentados con el cobro de una sanción económica de hasta cinco mil pesos por exceso de ruido, si no se agremiaban a la fundación Suma que es dirigida por la priista.

Dijo nunca haber tenido un acercamiento con los denunciantes que el pasado lunes hicieron acto de presencia en una rueda de prensa, y afirmó que nunca utilizaría el prestigio que tiene una organización como Suma para este tipo de fines, “cuando vi la nota inmediatamente hablé al Juzgado Cívico y a Medio Ambiente y me dicen que no hay multas”, comentó.

La funcionaria municipal invitó a la diputada Delia Enríquez a verificar la veracidad de la información que le llega, antes de hacer acusaciones y señalamientos en contra de una persona

Reiteró que solo han llegado siete quejas por parte de la ciudadanía, debido al exceso de ruido en horarios no permitidos; así como tres exhortos por parte del juez, “ni siquiera hay una multa en la que dicen que yo iba a cancelar, realmente todo eso es falso”, dijo.





Al estar respaldados por la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Delia Enríquez Arriaga, la funcionaria municipal invitó a la diputada a verificar la veracidad de la información que le llega, antes de hacer acusaciones y señalamientos en contra de una persona, debido a que no existe un mensaje enviado desde su celular, así como tampoco un audio donde se aborde el tema.

Imagen ilustrativa / La síndica municipal aseguró nunca utilizaría el prestigio que tiene una organización como Suma para este tipo de fines / Foto: archivo / El Sol de Durango

Pese a ello informó que el mismo lunes tuvo una reunión con varios líderes de la danza Monarcas, con quienes tuvieron un encuentro para apoyarlos con rifas para sus vestuarios, sin embargo dijo ser partidaria de la organización entre la sociedad para que exista un horario establecido y medido para realizar estas actividades; aunque ello también debe considerar el respeto a la libertad de expresión a través de las tradiciones.

Dijo ser gestora de los ciudadanos, por lo que si alguien requiere la necesidad de hacer un trámite ya sea municipal o estatal, siempre está dispuesta a atenderlo, sin embargo este no es el caso, “desconozco totalmente por qué se dijo”, comentó.

Gamboa Martínez, quien en los últimos meses ha estado en el radar político, ante las aspiraciones que hablan de una posible candidatura a la presidencia del municipio de Durango, dijo no estar interesada en subirse al rin con nadie, "yo no vine a ser política para pelear con nadie, viene a hacer política de nivel", comentó.

Gamboa Martínez, quien en los últimos meses ha estado en el radar político, ante las aspiraciones que hablan de una posible candidatura a la presidencia del municipio de Durango, dijo no estar interesada en subirse al rin con nadie, “yo no vine a ser política para pelear con nadie, viene a hacer política de nivel”, comentó.

Aseguró que se vienen momentos complicados, pues el proceso electoral está por iniciar el próximo mes de noviembre, sin embargo está preparada para esperar muchos golpeteos, “pero jamás me voy a enfrascar en un rin que no es el mío, porque no es mi manera de trabajar”, dijo.

De ahí que se mostró a disposición de dialogar con la diputada morenista, y la invitó a conocer el proyecto que presenta Suma.