Con la presencia de su viuda, María del Rosario Guzmán y sus hijos; teniendo como escenario el patio central del Museo Francisco Villa, la clase política de Durango despidió al exgobernador, José Ramírez Gamero, quien falleció el pasado jueves 7 de julio a los 84 años de edad.

Con un público en cuya vestimenta imperó el color negro, clásico por la solemnidad del evento, en primera fila se encontraban los personajes más importantes de la política actual y pasada de Durango, tal es el caso de los exgobernadores, Maximiliano Silerio Esparza e Ismael Hernández Deras; el hoy mandatario estatal, José Aispuro Torres; y quien el próximo 15 de septiembre tomará el cargo, gobernador electo, Esteban Villegas Villarreal.

Fue el actual gobernador constitucional de Durango, José Aispuro Torres, a nombre del Gobierno del Estado, mostró su solidaridad con toda la familia, “lamento el fallecimiento de un hombre que supo a lo largo de su carrera política aportar esfuerzos y resultados para Durango”, dijo luego de hacer un repaso dentro de la política duranguense y universitaria, a quien recuerdan como un defensor de los derechos de los trabajadores al lado de Fidel Velázquez.

Asimismo destacó el iniciador de uno de los proyectos que le dio a la entidad la conectividad que hoy en día tiene con un primer trazo de la rúa que va de Gómez Palacio a Cuencamé, “gracias a ese tesón, a ese compromiso y amor por Durango logró que la carretera continuara a nuestra capital” dijo el mandatario estatal.

“De él recibí los mejores consejos en los momentos más difíciles que me ha tocado vivir a lo largo de mi vida”, comentó Aispuro Torres, al recordar con gratitud a quien en su momento tendía la mano, “su gento de ser un hombre que hablaba las cosas como son, fue una característica que me permitió identificarme con él”.

Despiden en homenaje luctuoso a José Ramírez Gamero / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

El exgobernador, Ismael Hernández Deras; el actual mandatario estatal, José Aispuro Torres; el gobernador electo, Esteban Villegas Villarreal; y su hijo José Antonio Ramírez Guzmán, montaron guardia de honor frente al féretro color café, que era adornado por flores blancas y acompañado de una imagen que muestra el rostro de un Ramírez Gamero joven.

Algunos excolaboradores del político duranguense tomaron la palabra para además de expresar sus condolencias a la familia y amigos, ofrecieron algunas anécdotas del exmandatario estatal a quien calificaron como “un gran ser humano, amante de Juárez y de la justicia”, señaló Enrique Torres Cabral, mismo que recordó cómo reunieron algunos pasajes recabados entre amigos de la juventud para realizar su biografía.

Mientras que otro colaborador cercano, Rubén Vargas Quiñones, visiblemente conmovido aseguró que siempre recordará aquellos momentos en los que de jóvenes se atrevieron a explorar la política estudiantil y soñar por un Durango mejor.

Despiden en homenaje luctuoso a José Ramírez Gamero / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

“Ya no me voy a comer el menudo de tu casa que te esperaba para que cenaras, ya no vamos a intentar cantar cuando tu empezabas a descansar, vamos a estar siempre pendientes de que la honra que hiciste dentro de tu querida universidad (…) recordando que la juventud es la fuerza más importante que hace presentes las grandes obras”, comentó.

Por parte de la familia, su hijo José Antonio Ramírez Guzmán, quien a nombre de las familias Ramírez Gamero y Ramírez Guzmán, agradeció al gobernador abrirle la puerta al féretro de su padre en el recinto que durante seis años fue su oficina.

“Hombre de convicciones y pensamientos firmes, pero sobre todo de sonrisa sincera que le hizo aquilatar su tesoro más grande y que nos deja de herencia, el saber, conservar y aquilatar la amistad de muchos aquí presentes y otros que no pudieron acompañarlo”, dijo.

Destacó así su vocación universitaria y el amor al Instituto Juárez, de quien todavía unas horas antes de su muerte, recordaba los colores de una institución que lo vio formarse como estudiante, catedrático y maestro de educación física, donde incluso conoció a quien fue su compañera de vida, cuando ella se desempeñaba como secretaria del rector.

José Ramírez Guzmán, recordó su paso por la política de Durango hasta llegar al máximo cargo, que es ser gobernador del estado, en donde dijo están muy orgullosos de él “José Ramírez Gamero, siempre será uno de nosotros”, despedido entre aplausos de los presentes.