Desprotegido, así se siente el personal de Salud en Durango

Al personal médico, de enfermería y de todos aquellos que laboran en las clínicas y hospitales no se les dota del equipo de protección necesario, de igual manera existe incertidumbre por parte del personal que ha sido contratado para atender la pandemia Covid-19, quienes carecen de prestaciones sociales y no tienen a salvo sus derechos laborales, declaró la presidente del Colegio de Enfermeras, María Máyela Valles.

Durante la entrevista, lamentó que en estos momentos, las autoridades de salud de los diferentes hospitales, no cumplan con los protocolos de seguridad, pues el material de protección solamente se le otorga al personal que está en las áreas de atención de posibles casos de Covid-19 o de los propios enfermos, mientras que al resto de los trabajadores, pese al alto riesgo en el que se encuentran, no son protegidos a sabiendas que ellos pueden convertirse en portadores.

Asimismo, lamentó el hecho de que el personal que ha sido contratado por esta problemática de salud, no cuente con las prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo, no tienen seguridad social, de tal manera que el temor del trabajador es grande al desconocer qué sucederá con ellos y sus familias en caso de ser contagiados.

“Sabemos que no hay recursos, sabemos que hay un desabasto mundial de equipo y utensilios de protección para atender esta contingencia, lamentablemente México no estaba preparado para esta pandemia, no tenemos médicos, no tenemos aparatos electromédicos, no tenemos cubrebocas, overoles especiales de protección, etc.”, comentó.

Asimismo resaltó que el Gobierno estatal ha comprado 250 ventiladores, aunque esto resultará insuficiente puesto que un enfermo tendrá que utilizar el ventilador por un mes o mucho más.

Preciso que tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tienen una plantilla laboral insuficiente, e incluso el IMSS ya lanzó la convocatoria a nivel nacional para hacer nuevas contrataciones.

Sin embargo en Durango ya no hay médicos, ni enfermeras que puedan atender la demanda, todos laboral en algún hospital o clínica.

Suplicó a las autoridades competentes que protejan al personal de salud, tanto los que están de manera directa con el paciente enfermo de Covid-19, como aquellos que están en la primera línea o de primer contacto.