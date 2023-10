Destaca PRI labor de Fiscalía Anticorrupción en el caso de Nazas

El proceder de la Fiscalía Anticorrupción en el municipio de Nazas que involucró a un familiar político de la alcaldesa, a quien se obliga a reponer millón de pesos, "deja un precedente que debe servir de lección para todos quienes ocupan espacios públicos, que nadie crea que puede hacer y deshacer", afirmó Daniela Soto Hernández, secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Durango.

Dijo que obviamente el cabo no abona al discurso al discurso de Morena de combate a la corrupción, cuando gobiernos de su partido se ven inmiscuidos en problemas de presunta corrupción, “ojalá ya dejen el disfraz puritano, que digan que son los buenos, los humildes y los que nunca se llevan, porque fallas los humanos pueden cometer en cualquier partido político”.

Asimismo, mencionó que ya hay denuncias presentadas, y más de 11 funcionarios que ya han sido señalados, sin duda este es un tema al que debe entrarle también el gobierno federal, y hay que esperar que los rumores no sean ciertas y haya negociaciones también, y que no quieran agarrar a algunos para no llevarse entre los pies a otros.

Daniela Soto Hernández destacó que en el PRI hay exigencia para todos los municipios, y principalmente para los de casa, pues precisamente por el mal actuar de algunos en el pasado, se ha castigado con el voto ciudadano a todos, “la lección está recibida, pero no del todo aprendida, necesitamos en este tiempo seguir vigilando, y que nadie vaya a volver a ensuciar a un partido por malas prácticas personales”.

De tal forma, los partidos políticos deben entender la exigencia ciudadana, de evitar que los puestos no se ofrecen a los amigos ni a “cuates”, sino perfilar a quien mejor preparado para un puesto, a quién sea mejor visto por la ciudadanía para estar al frente y competir.

El martes pasado la Fiscalía Anticorrupción informó el proceso que se siguió a la familiar político de la alcaldesa de Nazas, quien a través de una empresa proveedora habría recibido alrededor de un millón de pesos de pagos Ilegales.