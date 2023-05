Las empresas que ofrecen vacantes para Estados Unidos y Canadá deben estar debidamente certificadas ante el Servicio Nacional de Empleo (SNE), las personas deben corroborar que estén dentro del padrón y así se evitan fraudes, indicó la secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) en Durango, Cindy Viridiana González Murillo.

Explicó que la Federación tiene convenios debidamente firmados con las empresas que ofertan trabajo en el extranjero y con ello se cuida que se respeten todos los derechos laborales de los trabajadores, su integridad física y mental, además de que se otorguen salarios reales.

Detectan a empresas extranjeras que contratan a mexicanos para explotarlos / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Enfatizó que se han registrado casos de fraude en la entidad duranguense, pues existen empresas no verificadas que no están dentro del padrón, ante ello es necesario que las personas que buscan viajar al extranjero para laborar se acerquen al SNE y ser muy cuidadosas al momento de aceptar ofertas laborales en las redes sociales que no estén vinculadas a los portales del Servicio.

Subrayó que en el medio rural se ha detectado que llega un grupo de personas que invitan casa por casa a las personas para que se unan a las ofertas laborales, luego realizan pláticas en lugares e inician a pedir dinero para trámites como pasaportes o permisos y de pronto se desaparecen con el dinero, el cual puede ser hasta más de 50 mil pesos por persona.

Un gusto recibir a @SeamusORegan, Ministro del Trabajo de Canadá.



Coincidimos en visualizar una América del Norte aliada en lo económico, sustentada en trabajos dignos con mejores salarios, acceso a la justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.#TMEC

🇲🇽🤝🇨🇦 pic.twitter.com/aWXLy2Ww6Y — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) May 25, 2023

González Murillo llamó a las personas que han sido defraudadas a levantar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pues dicho trámite ayuda a saber quiénes o cuáles empresas hacen fraude.

Añadió que en lo que va del año cerca de 30 personas se han acercado a ella pedirle ayuda en lo referente a fraude por vacantes laborales, sin embargo puntualizó que es la FGE quien tiene los datos precisos de las demandas levantadas por dicho tema.

La secretaria ejemplificó con un caso en el municipio de Nombre de Dios, en el cual se ofertó en Canadá un trabajo para una persona, al llegar allá nunca lo vincularon a ningún trabajo y lo abandonaron, ante ello la familia se acercó a la STPS y la persona fue vinculada al Consulado mexicano para que se solucionaría su situación en dicho país.