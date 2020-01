Detectan tiraderos clandestinos

En los últimos meses se han detectado cuatro tiraderos clandestinos a cielo abierto en varios puntos de la ciudad; a decir del director de Servicios Públicos Municipales. El más grande se ubicaba en fraccionamientos Nuevo Durango, a un lado del canal, donde fueron retiradas 800 toneladas de escombro; los demás ya están inhabilitados y levantaron varias multas a infractores.

Entrevistado sobre este particular para El Sol de Durango, Jorge Pérez Romero destacó que persiste la mala costumbre de tirar escombro en sitios no autorizados, ya que quienes se dedican a esta actividad no acuden a los terrenos confinados para ello.

Informó al respecto el funcionario que ya se han levantado sanciones a quienes detectaron tirando escombro, aunque es por medio de Inspectores Ecológicos de Medio Ambiente Municipal que se aplica la multa.

Explicó Pérez Romero que el año pasado se encontró un tiradero a cielo abierto de dimensiones en los límites de fraccionamientos Nuevo Durango; ahí fueron retiradas 800 toneladas de desechos, especialmente escombro y tras la inhabilitación se iluminó el terreno para evitar reincidencias.

Se está trabajando de la mano con la Dirección de Medio Ambiente, y el último de estos tiraderos se encontró a la altura del Puente Dalila.

Informó que los rellenos sanitarios que existen en esta ciudad operados por DSP existe gran posibilidad de crecimiento y se habla de una vida de hasta 5 años solamente en una celda.

Pérez Romero indicó que es lamentable la acción de las personas que recurren a tirar el escombro en los lugares no permitidos, aunque se debe estar constantemente revisando para evitar que haya nuevos tiraderos que operen de modo clandestino como los ya mencionados.