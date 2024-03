Día del Artesano: Conoce la historia de Soraya García

Este 19 de marzo es el Día Internacional del Artesano, y en Durango hay mucho talento en esta actividad donde la creatividad y el trabajo a mano son primordiales. A lo largo del tiempo los artesanos duranguenses han buscado posicionar sus creaciones, comercializarlas y alzar el talento local.

Te puede interesar leer: ¿Cómo llega un alacrán a una paleta?, uno de los atractivos para probar y experimentar en Durango

A lo largo del Corredor Constitución suele ubicarse la joven Soraya García, quien se describe como artesana y creadora de collares, pulseras, aretes, y más, teniendo como una de sus principales técnicas el macramé.

“Tengo 18 años dedicándome a la artesanía, desde niña me llamaron la atención las piedras, los cuarzos, y al último me tocó ser artesana” / Foto: Perla Rodríguez Contreras / El Sol de Durango

“Tengo 18 años dedicándome a la artesanía, desde niña me llamaron la atención las piedras, los cuarzos, y al último me tocó ser artesana”.

Son horas las que dedica a la producción de cada una de sus piezas, por ejemplo, un tejido grande de una mándala le demanda alrededor de dos horas tejiendo, nudito por nudito.

“Tengo 18 años dedicándome a la artesanía, desde niña me llamaron la atención las piedras, los cuarzos, y al último me tocó ser artesana” / Foto: Perla Rodríguez Contreras / El Sol de Durango

Sus productos van desde los 20 pesos, o hasta los 200, todo depende de lo que se busque. “…porque hay tejidos sencillos y otros más complicados, con piedras, depende”.

La joven mujer artesana contó para El Sol de Durango que la única desventaja que observa en su actividad, es que no se tienen permisos para un comercio, pero siempre ha buscado la manera para lograrlo.

En tanto, sí hay varias ventajas, como la posibilidad que le da estar con sus hijos, además que le gusta lo que hace, “sí me entretengo, no me desespero ni nada”. Soraya García abundó en que se trata de algo que le apasiona, y disfruta hacer.

“Tengo 18 años dedicándome a la artesanía, desde niña me llamaron la atención las piedras, los cuarzos, y al último me tocó ser artesana” / Foto: Perla Rodríguez Contreras / El Sol de Durango

Soraya es madre soltera, de tal manera que con sus ventas mantiene a sus tres hijos, quienes a veces la acompañan. Resaltó que su papá la ayuda con ello.