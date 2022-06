Día del Padre genera 8 mdp de derrama económica en Durango

Este año el Día del Padre fue bastante festejado, de acuerdo a la información que registró la industria restaurantera el fin de semana pasado en Durango, y que generó una buena derrama económica, cumpliendo los número que se proyectaron de 8 millones de pesos, además se sumó el evento de la Fórmula 1, señaló Miguel Camacho Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC).

Dijo que desde temprano los desayunadores estuvieron llenos y más tarde para la hora de la comida fue lo mismo con ventas del 100%, aunque reconoció que no es lo mismo que se genera por la celebración del Día de las Madres, que es el día record de ventas de todo el año, “es bueno que se sigan dando las festividades con fuerza para la reactivación económica, y que sigue con la organización de la Feria”.

Comentó que hay un “buen aliento un buen viento” para la industria, por eso en el tema de los incrementos de contagios de la Covid-19, y se pueda dar una nueva restricción de aforos indicó, “definitivamente no podemos volver a un tema de restricciones, de reducir aforos o menos”.

El empresario recordó que fue un tema que se tocó en Culiacán con el presidente nacional, de que no se puede reducir aforo de ninguna manera, pues sería la “muerte” para la industria, por eso es mejor retomar las medidas sanitarias que se han implementado.

Reconoció que la Covid-19 llegó para quedarse, pero es algo que ya se ha entendido y no es un tema delicado con defunciones u hospitalizaciones, por eso se apuesta a estar vacunados y tener los cuidados para no suspender las actividades, y no es necesario implementar de nuevo restricciones.