Dicen no tener trabajo y necesitar comida y pañales, así es la nueva estafa de Facebook

En los últimos días en redes sociales duranguenses se ha percibido una nueva manera de conseguir dinero fácil. Y es que mediante la creación de perfiles nuevos, por ejemplo de Facebook, se apela al sentimiento en busca de obtener una “caridad”.

Te puede interesar leer: En tandas venden monos araña a través de grupos de Facebook duranguenses

“Sin el afán de ofender, pero no tengo trabajo y mis hijos necesitan comer…”, “estoy desempleada y no tengo que darles de comer a mis hijos”, “no se ofendan, me da pena, pero quisiera ver si alguien pudiera apoyarme, no tengo trabajo y mi hijo necesita leche y pañales”, "alguien que tenga unas tortillas un taquito que me pueda regalar para darle de comer a mis hijos".

Buscan "pegar" en el sentimiento de la gente para que se les ayude económicamente / Foto: Cortesía

Estos son algunos de los argumentos que se utilizan en los grupos de ventas de Facebook en Durango, a fin de lograr llegar al corazón de un buen ciudadano y éste busque transferir o depositar recurso al quejoso, que en realidad es un estafador.

Al parecer la dinámica les ha funcionado que cada vez son más las publicaciones que llevan un modus similar para obtener dinero fácil de otros usuarios de Facebook.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

Entre los mismos usuarios han identificado cuando se trata de casos falsos, pues hay quienes incluso incurren en colocar la misma publicación, meses después. Asimismo, se puede saber si es real o falso que necesitan ayuda luego que cuando es una estafa solo aceptan depósitos o transferencias, evitando al máximo dar datos personales, o incluso su domicilio para que les hagan llegar la ayuda directamente.

Dice el dicho que “por uno la llevan todos”, y podría aplicarse fácilmente en esta situación, pues en medio de tanta solicitud de ayuda, no se sabrá cuando sea una necesidad real.