DIF Estatal Durango resguarda a 36 menores migrantes

En el área de migrantes que se encuentra en la Casa Hogar del DIF Estatal de Durango actualmente se resguardan 36 menores de diferentes nacionalidades, indicó la directora de dicho órgano descentralizado Rocío Manzano Chaidez.

En este año el número de menores migrantes no acompañados que llegan a Casa Hogar ha repuntado en un 300%, dijo la entrevistada, quien añadió que a la fecha 340 menores han sido resguardados en la Casa Hogar y su permanencia va desde una semana hasta dos meses, esto debido a la programación de vuelos que disponga el Instituto Nacional de Migración (INM) para su retorno.

El área de la Laguna, es decir los municipios de Tlahualilo, Mapimí y Gómez Palacio, son los lugares de paso para los migrantes, ya que su objetivo es llegar a Chihuahua o Coahuila para pasar a Macalen, dijo la entrevistada.

Manzano Chairez resaltó que al resguardar a un menor migrante no acompañado se realiza un registro y se busca en la embajada de los países que dicen ser, ya que en la mayoría de los casos no traen documentación que lo avale, a fin de contactar a los familiares más cercanos, al verifica que no corran riego al su regreso se procede a su repatriación.

La directora del DIF dejó claro que el resguardo de los menores es temporal en los municipios donde son rescatados, de ahí se trasladan a Durango al área de migrantes en DIF estatal, lugar que cuenta con todos los cuidados desde médicos, cocineras, limpieza, dormitorios entre otros servicios.