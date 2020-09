Difícil recuperación para locatarios del mercado Gómez Palacio

Aunque para algunos comerciantes el mes patrio es un buen momento para hacer ventas, porque la gente busca ropa, accesorios, comida y todo lo referente con el tema de la independencia, para algunos comercios como los que se encuentran en el mercado Gómez Palacio en el centro de la capital, septiembre no es una buena fecha, incluso sus ventas bajan.

Los locatarios de este mercado señalan que es durante diciembre, Semana Santa y las vacaciones de verano; cuando esperan un repunte en sus ventas, pues para ellos es su temporada alta, lo que les ayuda a costear los gastos del resto del año.

Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

El dirigente de la Unión de Locatarios del Mercado Gómez Palacio, Fernando Serrano García, explicó que por el giro de los comercios que se encuentran en el lugar, son solo los negocios de comida los que mantienen sus ventas, pero para el resto de los locales como aquellos de venta de flores, ha sido muy bajo desde el inicio de la pandemia.

Septiembre es considerado un mes flojo, y ahora que no hubo ferias y con la pandemia, los locatarios ven una difícil recuperación, ya que fueron tres meses los que permanecieron totalmente cerrados precisamente por la contingencia y consideran que aún la gente no quiere salir.

Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Son los duranguenses los principales clientes, y un bajo porcentaje son personas que llegan de otros estados o países.

Afortunadamente mencionó que no se ha cerrado ninguno de los 480 locales, aunque con estas ventas apenas sale para comer. Para mantener sus comercios abiertos, han tenido que hacer recortes en empleados, o bien acuden a laborar un día sí y otro no, porque no se tiene para pagarles el sueldo de todos los días.

Pese a ello, fue necesario recortar cerca de 15 personas de las más de mil que laboran dentro del mercado, señaló el representante de los locatarios.