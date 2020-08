Difícil renovar útiles escolares

Para este regreso a clases virtual será complicado renovar útiles para muchos padres de familia, por lo que optarán algunos por optimizar lo más que se pueda los útiles que ya se tienen en casa.

Aunque no se ha difundido una posible lista de útiles para el ciclo escolar siguiente, los mismos niños están demandando al menos cuadernos nuevos, pero el momento en verdad es difícil, destacó en un sondeo realizado por El Sol de Durango, la señora Consuelo Ochoa, madre de dos niñas en edad escolar.

Para Don Jorge Mercado, quien apoya a su hija con la educación y manutención de dos nietos de 12 y 11 años de edad, indicó que el tiempo está difícil y se hace necesario que desde la Secretaría de Educación haya flexibilidad y no pidan nuevos útiles, se debe economizar, pues aunque él y su esposa Juanita reciben pensión los dos, no alcanza más que para lo más indispensable.

Alma es una ama de casa y solo tiene un hijo de siete años, señaló que se deberían utilizar los mismos útiles o ir renovando los que se vayan acabando, porque no se puede gastar en estos momentos, además de que no se deberían pedir cuotas escolares, a fin de cuentas los niños no van a ir a la escuela; “ojalá los mismos directores y maestros se den cuenta de que ahorita no se puede”.

Pamela Gracia es educadora, y señala que no sería prudente pedir que se adquieran nuevos útiles; por el momento es indispensable que se lleve a cabo el ciclo virtual, esperando que no haya deserción, ya después se vería lo de los útiles.