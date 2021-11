Diputada Maribel Aguilera, conmemora el Día Naranja

Con un evento especial que reunió a mujeres destacadas en diferentes ámbitos de la sociedad duranguense, la diputada federal Maribel Aguilera, conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde además entregó reconocimientos a quienes han destacado en alguna de las actividades que anteriormente se encontraban ocupadas en su mayoría por hombres.

Durante su intervención, la legisladora de Morena, habló sobre su experiencia en el entonces se conocía como Instituto de la Mujer Duranguense, lugar al que llegó con 27 años de edad y en el que conoció a personas que se han destacado por la lucha en favor de los derechos de la mujer, como la presidenta de Sí hay mujeres en Durango, Julieta Hernández Camargo.

Local Ellos son los aspirantes oficiales de Morena a candidatura al gobierno de Durango “Tuve grandes maestras que ya tenían años y siguen en la lucha (…) yo llegué al Instituto de la Mujer muy lacerada, lastimada y el haber pasado por ahí me recuperé, el haber apoyado a otras mujeres para mí fue la sanación y volver a rescatar la mujer segura de ese entonces”, comentó ante un público que en su mayoría eran mujeres, aunque sin exceptuar a algunos hombres que acudieron para ser parte del evento.

Recordó además su camino por la política no ha sido fácil, como seguramente no lo ha sido para muchas de las que ahí estuvieron presentes, sin embargo en su caso dijo haber sufrido de violencia política, un término que antes no era conocido, pero de la que a los 26 años, fue víctima luego de ser candidata a la presidencia municipal de Guadalupe Victoria, lugar de donde es originaria.

“Al principio no sabía que era violencia política, pero la vivíamos constantemente. Generalmente la clase política de los hombres forma una cúpula entre ellos para cerrar puertas sin que entre nadie más y menos mujer y menos a mis 26 años, cuando alcé la mano para participar para participar en espacios de elección popular”.

Local Con cruz monumental recuerdan las vidas de mujeres víctimas de violencia en Durango Asimismo afirmó que hoy en día la participación de la mujer en el ámbito político es cada vez mayor, pues además de la ley que obliga a una paridad de género, donde 50% de los espacios deben ser para mujeres, estas se encuentran social, profesional y académicamente preparadas para ocupar cualquier cargo.

“Si las mujeres participamos en política, es porque tenemos vocación de servicio, compromiso con nuestra familia, con nuestra comunidad, con nuestra tierra; pero en ese entonces y aún en la actualidad tenemos que romper con esas expresiones indignantes”.

Finalmente para cerrar con el acto se dio paso a la entrega de reconocimientos a mujeres destacadas como Julieta Hernández Camargo, Soledad Ruiz Canaán, Lupita Silerio, así como mujeres que forman parte de su equipo en las unidades de enlace ciudadano en los diversos municipios de la entidad.