Diputada propone programa permanente de salud visual para estudiantes en Durango

Con el objetivo de establecer en Durango un programa permanente que garantice exámenes oftalmológicos y la entrega de lentes a estudiantes de educación básica que los necesiten, la diputada Nadia Monserrat Milán Ramírez propuso reformar la Ley de Salud y la Ley de Educación del Estado.

“Un programa estatal de salud visual permitirá que, al inicio de cada ciclo escolar, los estudiantes reciban exámenes oftalmológicos y lentes correctivos cuando sea necesario, garantizando así su derecho a la salud y una educación de calidad”, expresó la diputada al presentar su propuesta.

En representación del Grupo Parlamentario de Morena, Milán Ramírez destacó que diversos estudios muestran una relación directa entre la salud visual y el rendimiento académico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que las deficiencias visuales no corregidas representan una barrera significativa para el aprendizaje.

“Los niños que no ven adecuadamente tienen dificultades para concentrarse, leer y escribir, lo cual afecta directamente su desempeño escolar”, puntualizó.

La legisladora reveló que, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno del Estado, el 68% de los estudiantes en comunidades rurales no han recibido un examen visual adecuado, lo cual aumenta el riesgo de que sus problemas visuales no se detecten ni se traten a tiempo. Se estima que al menos el 20% de estos niños necesitan lentes, pero no tienen acceso a ellos.





“A pesar de los esfuerzos en materia de salud y educación, una parte importante de la población infantil, especialmente en zonas rurales y marginadas, carece de acceso a servicios oftalmológicos y recursos para adquirir lentes correctivos”, señaló.

Además, recordó el impacto positivo del programa Ver Bien para Aprender Mejor, que ha demostrado que la detección temprana y la corrección de problemas visuales mejoran el rendimiento escolar y disminuyen la deserción en zonas vulnerables.