Diputadas del congreso llaman a elevar nivel de debate político público

Diputadas desde el Congreso del Estado de Durango, llaman a elevar el nivel del debate político público, en el estado y en el país, para no caer en las ofensas en contra de ninguna persona, y que todo señalamiento sea en el marco del respeto, con prudencia y con argumentos, y no se den más situaciones como la agresión del diputado Enrique Benítez contra Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

La diputada del PRI, Gabriela Hernández, manifestó "no estoy de acuerdo como le trasmitió su sentir a Claudia Sheinbaum, porque ha sido una lucha de muchos años para las mujeres para llegar a cargos de toma de decisiones en la vida pública, y aunque debemos estar abiertas a la crítica siempre, debe ser respetuosa y elevando el debate político en nuestro país".

Precisó que este hecho no daña al partido, porque se trató de una “responsabilidad particular y personal”, que considera no volverá a pasar, y reconoció la madurez política del diputado Luis Enrique Benítez al ofrecer una disculpa, además de que este hecho, que fue un error, debe ser un mensaje importante dirigirse siempre con las mejores palabras.

La diputada de Morena Marisol Carrillo, expresó que más allá de una situación de partidos, se trata de una mujer, y sin embargo se trata de una violencia de género porque una manifestación “grosera y misógina”, pero destacó que le sorprende del diputado, “quien siempre tiene una altura de declaración, de ponencia y en el pleno”.

Por su parte la diputada Sandra Amaya, contrario a lo que señaló la diputada Marisol Carrillo, comentó "no nos causó tanta sorpresa, es un hombre misógino que busca atacar a las mujeres y se conoce la forma en que se manifiesta y actúa, hoy lo vemos una vez más".

Dijo que tiene entendido que Morena va a emprender la denuncia correspondiente, por lo que se respaldará al partido, en contra de las acciones del diputado, y además seguirán presionando en el Congreso para que salga la Ley de que ningún funcionario señalado por violencia, pueda ser candidato.

"No solamente lastima a una mujer, lastima a todas, principalmente porque la violencia contra la mujer es muy marcada, siempre presente en el entorno, pero representantes del pueblo no pueden expresarse así", puntualizó.