Diputado de Morena propone eliminar prohibición del uso de polarizado en Durango

El diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Bernabé Aguilar Carrillo, presentó una iniciativa ante el Pleno del Congreso del Estado para derogar tres párrafos del Artículo 34 BIS de la Ley de Tránsito de los municipios del estado de Durango, en los cuales se prohíbe la circulación de vehículos con polarizado, pues asegura que esto en nada ha contribuido al combate a la inseguridad, por el contrario se alienta a la corrupción y se violentan los derechos humanos de la población.

Pese al operativo anunciado por el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, en el que a través del Mando Único, se apoya a los municipios para detener a todo aquel vehículo que cuente con polarizado que se detecte con los vidrios polarizados y obligarlos a retirarlo, el legislador local, afirmó que existen muchas quejas por parte de los ciudadanos inconformes con esta medida.

Estas acciones son medidas de seguridad para poder identificar a quienes conducen un automóvil en todos los municipios del estado, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública / Foto: cortesía / SSP

“Nosotros entendemos y escuchamos a la gente porque ya lo hemos consultado, es un tema que es viable”, dijo Aguilar Carrillo, al detallar que muchos de los automovilistas padecen de problemas de la vista y de la piel, por lo que requieren este tipo de aditamentos para su protección mientras conducen.



El Código 34 BIS de la Ley de Tránsito de los municipios del estado de Durango, establece la prohibición de la circulación de vehículos con vidrios oscurecidos por micas o tintes especiales que impidan la visibilidad hacia el interior del automóvil, especialmente las dos ventajas laterales.

Cuando el grado de negro es mayor, se toma la decisión que en el mismo lugar donde sea detenido, el conductor deberá retirar el papel de los vidrios / Foto: cortesía / SSP

Sin embargo, señala que “se exceptúan los polarizados y entintados de nivel medio, así como los que hayan sido instalados por el fabricante del vehículo, que se requieran por razones médicas y por autorización de la autoridad de tránsito”.

Ante esto el diputado de Morena, aseguró que los ciudadanos están a favor de su iniciativa y descarta la posibilidad de automóviles que son utilizados por bandas delictivas utilicen este aditamento para ocultar su identidad, “esto ayudaría en el libre tránsito de los ciudadanos”, dijo al reiterar que se realizaron varias reuniones con ciudadanos inconformes y de ahí nace la iniciativa.

Imagen ilustrativa / El diputado aseguró que los ciudadanos están a favor de su iniciativa y descarta la posibilidad de automóviles que son utilizados por bandas delictivas utilicen este aditamento para ocultar su identidad / Foto: archivo / Kevin Chicuate / OEM

Una vez que pase al Pleno, cada uno de los diputados de las distintas fracciones parlamentarias, habrán de decidir si están a favor o en contra de dicha iniciativa, según argumentó.

En este sentido la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Daniela Soto Hernández, dijo estar en contra de esta propuesta, ya que los únicos argumentos que se dan para derogar los párrafos donde se prohíbe el uso de polarizado o entintado, es el combate a la corrupción.

“Pero para eso no quitas las reglas o las leyes, sino solamente supervisan cómo se sancionan estas reglas. Si quisiéramos quitar la corrupción quitando las leyes, esto se volvería una anarquía”, comentó la legisladora, al advertir que esta sería una decisión errónea toda vez que Durango tiene cerca a dos estados con altos índices de violencia provocada por grupos del crimen organizado.

“No creo que al ciudadano le parezca una buena medida permitir que en los vehículos no sepamos ni quien viaja”, dijo Soto Hernández, quien reiteró que este no es buen momento para realizar esta reforma y el PRI no lo apoyará.