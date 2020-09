Diputados fijan su postura ante la administración de JRAT

En la reciente comparecencia del gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, al Congreso del Estado, por el cuarto informe de gobierno, diputados de las diferentes fracciones parlamentarias emitieron sus posicionamientos al respecto.

Foto: Cortesía | Congreso del Estado de Durango

En este sentido el primero en tomar la palabra fue el diputado Gerardo Villarreal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien señaló que es necesario redoblar los esfuerzos y mantener un trabajo gubernamental firme donde no se baje la guardia para impulsar el desarrollo de Durango. Destacó que el informe establece realidades, señala logros, enumera realizaciones y sin duda, los retos y desafíos que están por venir, pero es imprescindible hacer un análisis reflexivo sobre lo que le hace falta a Durango.

“Vivimos en un estado donde hay funcionarios del aparato de gobierno que se han perdido en la búsqueda de objetivos personales y han abandonado aquellas causas que el Gobernador persigue incansablemente, estos funcionarios que le han fallado a Durango no deben seguir más en funciones, sin embargo, reconocemos el cambio de timón con los anuncios realizados”, comentó.

Sin embargo, Villarreal Solís consideró positiva la gestión del Gobernador, donde el municipalismo, la apertura a la pluralidad y la capacidad de hacer política y la disposición de colaboración entre poderes y distintos órdenes de gobierno, se han plasmado en trabajo de buenos resultados.

“Sabemos que el entorno actual impide ver con objetividad los logros y realizaciones que su gobierno ha alcanzado en los diversos ámbitos de la administración pública estatal, pero es necesario redoblar los esfuerzo, hay que revindicar el camino que hace cuatro años se fijó, continuar con un trabajo gubernamental firme, sólido y mantener una dinámica ascendente, no vacilar de hacer modificaciones a políticas que no han llegado a ningún lado”, resaltó.

Foto: Cortesía | Congreso del Estado de Durango

Por su parte los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática, Carlos Maturino y David Ramos Zepeda, respectivamente aseguraron que Durango no cuenta con un gobernador de escritorio, sino con un líder municipalista. “En Durango, el cambio se ve”, coincidieron también ambos legisladores locales.

Como parte de los posicionamientos con motivo del Cuarto Informe de José Rosas Aispuro Torres, el líder del PAN en el Congreso del Estado dijo valorar que “hoy contemos con un gobernador con los pies en la tierra, abocado a dar solución y atención a los grandes temas que más preocupan a la gente”.

“Las crisis son momentos para crecer, momentos de oportunidad, y sobretodo momentos para dar lo mejor de nosotros por Durango y su porvenir”, agregó.

Indicó que el actual Gobierno estatal priorizó la salud de los duranguenses, lo que permitió que Durango se encuentre entre los estados que mejor han manejado la crisis sanitaria. Y es que A cuatro años de la toma de protesta, dijo Maturino Manzanera, más del 90% de las promesas de campaña se han cumplido o están en marcha.

Foto: Cortesía | Congreso del Estado de Durango

Por su parte, en representación del PRD, el diputado David Ramos Zepeda, destacó el apoyo a la alimentación, la inversión en vivienda y sus servicios, así como las acciones en materia de salud, como el acondicionamiento del Hospital 450 y el de Gómez Palacio.

También, dijo, en el campo duranguense el cambio se ve a pesar de la crisis económica, climatológica y el olvido del Gobierno federal.

Resaltó que se han creado condiciones invaluables de seguridad pública y jurídica para la inversión productiva, “lo que ha hecho de Durango una entidad con un fuerte desarrollo e incremento en sus exportaciones, así como uno de los estados mineros más importantes del país”.

Foto: Cortesía | Congreso del Estado de Durango

En su intervención el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), representado por la diputada Alicia Gamboa, afirmó que es preocupante la falta de resultados de la administración estatal, por lo que es tiempo de unir esfuerzos por Durango, para reactivar el turismo, fomentar el empleo, mantener la seguridad.

“Nos preocupa el casi nulo crecimiento económico tenido en los últimos meses en todo el país, y más en estados como el nuestro, que dependen para su crecimiento de la buena marcha de la economía nacional; por ello reiteramos nuestra postura de sumarnos a los esfuerzos institucionales para gestionar la realización de obra pública de alto impacto, porque esta se transforma en estabilidad y crecimiento”, resaltó.

Gamboa Martínez destacó que tasa de incidencia de corrupción por cada 100 mil habitantes pasó de 46 mil a 55 mil, por lo que hubo más actos de corrupción en el último año, la población en situación de pobreza aumentó al pasar del 35.99 por ciento al 37.3 por ciento.

En lo que se refiere al tema de salud, la tasa de mortalidad materna pasó de 45.8 a 50.5, cifra por demás elevada y la mortalidad infantil aumentó también de 14.25 a 14.28 valores que no reflejan un esfuerzo mayor en esta área; la percepción de inseguridad entre la población también tuvo un aumento pues pasó de 50.6 por ciento a 53.3 por ciento, es decir más de la mitad de los duranguenses se sienten inseguro y el desempleo solo representa un crecimiento medio anual del 0.06 por ciento.

Foto: Cortesía | Congreso del Estado de Durango

En representación de la cuarta transformación, la diputada Sandra Amaya, líder del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado fue crítica al referir que Durango enfrenta un escenario catastrófico con una crisis sanitaria, económica, social y política; pese a ello, fieles a los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador le tienden la mano y lo convocan al diálogo, para establecer un acuerdo que reconozca la grave situación que vive el estado.

La también presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, aseguró que hoy se vive con inseguridad, la corrupción no se frenó, prevalece la opacidad en las acciones de gobierno, se incrementó la pobreza, no se generan empleos, disminuyó el crecimiento económico, no hay obras, ni resultados tangibles en educación, por lo que paso de ser un gobierno de verdad a uno de mentira, con malos resultados.

“Por un lado, tenemos la crisis sanitaria, que nos ha costado cientos de muertos y miles de familias que han visto su salud afectada, padecemos los embates de una crisis económica, que se ha visto agravada por el Covid-19 y que ha ocasionado la pérdida de miles de empleos y el cierre de miles de empresas”, aseguró.

Además, agregó que se está por entrar a una crisis social ocasionada por el aumento de la pobreza, la profundización de las brechas de desigualdad y los crecientes índices de inseguridad y corrupción, pero también se vive una crisis política, que puede llevar a un escenario de ingobernabilidad histórico, como es el caso del Poder Judicial.

Finalmente, reconoció las buenas intenciones del Ejecutivo del Estado, pero cuenta con un gabinete que no está a la altura de las necesidades de los ciudadanos, por ello brindó su voto de confianza en la construcción de una gran alianza por Durango y su gente.