Diputados panistas exigen justicia tras incendio en Ciudad Juárez

El incendio en el Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 39 migrantes, no se puede quedar en la impunidad, y solo como una carpeta de investigación más entre todos los asuntos que hay, la realidad es que fue un crimen, así lo manifestó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Pérez Herrera.

Te puede interesar: Sube a 39 la cifra de migrantes fallecidos en la estación del INM en Chihuahua

El llamado es a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que investigue, “que realmente le entren al fondo, que haya responsables, porque estamos hablando de vidas humanas, de seres humanos”, fue una negligencia total que no les hayan abierto las puertas, o que se les ofreciera certeza en su seguridad.

🚨🔥🗣 El incendio en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua ha causado conmoción en la población y organizaciones de derechos humanos que recriminan la versión de AMLO sobre los hechos. 🕵️‍♀️https://t.co/NtVH6IFmO9 pic.twitter.com/TFJM5lniNM — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 29, 2023

En las estaciones migratorias debe haber revisiones, porque no es posible que tengan solventes, armas, cerillos, y por parte de los agentes migratorios no tuvieron sensibilidad, no había extintores, y al ver el incendio debieron actuar.

“Exigimos que paguen los responsables, que haya la renuncia del comisionado, y por supuesto de los secretarios”, y reiteró que están infringiendo la ley de la administración pública, porque la política migratoria depende de la secretaría de Gobernación.

Puntualizó “es una más del presidente, una más de sus arbitrariedades”, al dar tareas importantes a quienes no las pueden desempeñar, han dejado en el olvido una labor tan importante como la que realiza, el INM, que depende directamente de la Secretaría de Gobernación.