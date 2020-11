Dirección de Pensiones requiere un subsidio de 256 mdp

Para cumplir con las obligaciones de fin de año y la nómina del mes de diciembre la Dirección de Pensiones requiere un subsidio de 256 millones de parte del gobierno estatal.

El subdirector de dicha dependencia Óscar Gómez Ramírez explicó que Pensiones cuenta con una nómina de Jubilados y pensionados de más de 7 mil derechohabientes en todo el estado y mensualmente se suman a las filas cerca de 50 personas, lo que representa un egreso por parte de gobierno estatal entre 65 o 70 millones cada mes.

El subdirector expuso que en la Dirección desde que llegó la administración actual no había fondos, por ello el gobierno del estado subsidio para cubrir las obligaciones desde quincena y préstamos, “a la fecha existe un fondo que se está fortaleciendo” dijo el entrevistado.

Añadió que el fondo aún no es Sifuentes por ende se necesita el subsidio de gobierno del estado, quien solo para la quincena del mes noviembre subsidio 25 millones de pesos.

Gómez Ramírez indicó que la Dirección aporta 57 % de los recursos que se necesitan y el resto el estado, pero debido a que cada vez se suman más jubilados y pensionados, el gobierno aporta cada más cada vez, sin embargo hay menos ingresos debido a que varias plazas se han congelado o desaparecen.

Para finalizar el funcionario estatal comentó que la Reforma al Sistema de Pensiones que se realizó en la entidad busca disminuir el problema financiero, que no es propio de Durango sino del mundo, ya que no se ha encontrado un mecanismo para equilibrar los ingresos con los egresos, “la nueva ley crea nuevas condiciones, pero no es la solución, es solo cuidar mejor las finanzas, pero al menos cada 4 años se debe hacer una nueva reforma para poder atenuar hasta encontrar una mejor administración”