Dirigencia nacional de Morena reafirma compromiso de unidad con Durango

Durante un encuentro entre la dirigencia nacional de Morena y coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, reafirmaron el compromiso de unidad en dicho partido a fin de trabajar en equipo para consolidar el avance de su movimiento a lo largo del país.

Al respecto, el presidente nacional Mario Delgado Carrillo, advirtió que “solo con unidad hacia adentro y movilización hacia afuera” será posible llevar la Transformación a cada rincón del territorio nacional y la esperanza a todos los hogares de las familias mexicanas.

Por su parte, los coordinadores estatales para la Defensa de la Cuarta Transformación: Nora Ruvalcaba, Marina Vitela, Julio Menchaca, Salomón Jara, Mara Lezama y Américo Villarreal, se comprometieron a conducirse bajo los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar y a trabajar en unidad, organizar a la gente y fortalecer a la militancia para que, de esta manera, el movimiento siga creciendo a nivel nacional.

Finalmente, tanto la dirigencia nacional de Morena, como los coordinadores estatales, hicieron el balance de los logros conseguidos por la Cuarta Transformación este año, en donde resaltaron el avance del Movimiento Regeneración Nacional en todo el país, así como la inversión histórica en la gente a través de los programas sociales; el combate a la corrupción, la vacunación universal y el buen manejo de la pandemia por parte del Gobierno Federal.