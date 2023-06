Disminuye 34% índices delictivos en Durango

De acuerdo a los índices delictivos que se han publicado por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, Durango está siendo un estado seguro, hay disminución de 34 por ciento de los índices delictivos, pero habría que ver cómo están los estados vecinos con todo lo que está pasando de inseguridad, y ver de igual manera el aporte y participación de la sociedad, porque la seguridad se construye de manera conjunta, así lo manifestó el presidente del Observatorio Ciudadano en Durango, Oscar Moreno Littleton.

“Desafortunadamente esta situación de un policía muerto, atacado por menores de edad, nos manda decir que la violencia en el país está desatada, pero no nada más por falta de seguridad, sino también por falta de conciencia de la sociedad”, la ciudadanía también debe responder, lo que paso con la policía fue totalmente injustificado.

Explicó “la policía solamente estaba haciendo un rondín, precisamente porque se había hecho una denuncia ciudadana, de que había jóvenes agarrando a pedradas a todos los transeúntes”, no puede ser que la sociedad sea la primera en delinquir, en no respetar.





Además de que es necesario dignificar a nuestros policías, como ciudadanos tenemos que empezar por no dar mordidas, por cumplir las normas, porque si nosotros mismos no cumplimos, no respetamos, conducimos con alcohol, con el celular, no podemos exigir a la policía que cumpla, con lo de policía de proximidad, para tener cuadrantes de seguridad, se requiere el apoyo de la sociedad.

Sobre los datos de seguridad en Durango, indicó “no hemos publicado recientemente los números, porque no queremos que parezca que el gobierno ya nos compró, pero la realidad es que han bajado los índices delictivos”, en comparación con el primer cuatrimestre del año, contra el 2022, parece que la está haciendo su trabajo y las mesas de seguridad han servido.

Sin embargo, fuera del estado la situación es diferente, por lo que se ha exigido mayor seguridad en carreteras, por el propio Observatorio Ciudadano, en conjunto con otros organismos, empresarios y autoridades, como en el caso de la reciente reunión con Capufe y la Guardia Nacional, respecto a la carretera Durango-Mazatlán y la carretera a Zacatecas.