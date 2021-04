Disminuye movilidad en parajes naturales de Durango

Movilidad en los parajes naturales de Durango ha disminuido, pero se siguen haciendo los recorridos de supervisión para evitar actos imprudentes por parte de los ciudadanos, a quienes se les hace el llamado para tener una responsabilidad social, autocuidado y sentido común, indicó Gustavo Paredes director de Protección Civil Municipal.

Manifestó que por muchas campañas que se puedan hacer, si el ciudadano no coopera no se pueden obtener resultados, una de las principales recomendaciones es ser prudente y no mezclar alcohol mientras se va a nadar en las albercas o al conducir algún vehículo.

Siguen en puntos estratégicos 60 dispositivos para apoyo en un rescate ante un ahogamiento, y afortunadamente se ha tenido un saldo favorable sin ningún ahogado en esta temporada. Con la apertura del balneario Playa Dalila, dijo que se va a preparar a un equipo para salvamento y primero auxilios que estará cuidando a los usuarios.

En el caso de los incendios que se presentan con mayor frecuencia en esta temporada, explicó que se generan por el ambiente seco, y es en zonas lejanas a la capital que se han presentado más siniestros en los pastos.

Sobre los incendios pero por instalaciones de gas, manifestó que se deben siempre revisar y checar que sean seguras sobre todo cuando se planean reuniones familiares, pues una instalación provisional en un cilindro con una manguera en mal estado, o que no es de gas, puede provocar un accidente.

Siempre se debe checar si no hay fugas de gas, pues cada persona es responsable de la seguridad dentro de su hogar.