Disminuye un 70% de comensales en restaurantes de Durango

Con más de dos mil nuevos contagios de Covid-19 reportados en los últimos tres días, en Durango comenzó a percibirse la disminución en la movilidad, pues en el caso del sector restaurantero se presentó una disminución del 70% de los comensales que normalmente asisten a partir del viernes a alguno de los restaurantes de la ciudad.

Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Miguel Camacho Herrera, quien señaló que a tan solo 11 días del inicio de esta nueva ola de contagios en el estado, los daños ocasionados ya se comparan a los vividos hace un año.

“Esta industria no puede soportar ni siquiera una semana este tipo de bajones, necesitamos tener las ventas en un punto de equilibrio”, comentó el restaurantero, quien aseguró que cerca del 20% del personal que labora en restaurantes ha resultado contagiado en esta cuarta ola, sin embargo hasta el momento no ha perjudicado las actividades normales ya que no hay clientes.

Y es que de cada 10 empleados, por lo menos dos están contagiados, de ahí que continúan con la aplicación del protocolo mesa segura, además de las revisiones contantes al momento del ingreso de los empleados y de manera oportuna, en cuanto comienzan con los primeros síntomas son retirados de su labor para que se resguarden a fin de evitar que la situación sea mayor.

Explicó que de tomarse medidas más restrictivas como el hecho de cerrar establecimientos sería el fin de muchos establecimientos de este tipo, pues esta situación ya se comenzó a reflejar el pasado fin de semana con la reducción de movilidad en bares y antros, donde solo se ha atendido a un 10% de clientes.

Hay cerca de 500comercios a punto de cerrar sus puertas si no existe una reactivación económica real, por lo que en caso de cambiar el semáforo a naranja o incluso a rojo sería meter pánico a la sociedad, “pienso que ya está consciente de todo lo que ha pasado en la pandemia y económicamente hablando nos darían un tremendo golpe para quienes tuvimos una buena recuperación en diciembre y en tan solo 11 días estamos ya metidos en un problema grave”.