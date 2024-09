En las últimas semanas se han disminuido los reportes por omisión de cuidados en el fraccionamiento Río Dorado, ya que de 15 que se recibían semanalmente incluso más, ahora solo se denuncian entre cinco y siete casos por este motivo así lo dio a conocer el director del DIF Municipal, Efraín de los Ríos Díaz.

De ahí que a finales del mes de noviembre, se abrirá un comedor comunitario en este lugar, el cual es conocido como uno de los de mayor incidencia delictiva en el municipio, tras la serie de reportes de violencia que se registran en la zona.

Disminuyen reportes por omisión de cuidados en Río Dorado./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

La idea es hacer comunidad, ya que una de las problemáticas que se ha detectado es que la mayoría de los vecinos no se conocen pues todos salen a trabajar diariamente y están ausentes todo el día, por lo que a la hora de una llamada de auxilio no se conocen y no hay empatía.





“Vamos a entrar con el Instituto de Desarrollo Humano y de Valores (Indeval), para hacer actividades de deporte, de cultura, obviamente el tema de la salud mental y cada beneficiario que entre al comedor de Río Dorado, tendrá una atención de nutriólogo, como de psicólogo”, dijo.

Sin embargo este fraccionamiento de relativa reciente creación no es el único que registra altos índices delictivos, sino que existen otros polígonos como la colonia Isabel Almanza, Legisladors, Gobernadores y Ampliación PRI, donde cuentan con un programa que realizan en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Ya se cuenta con centros de desarrollo donde los niños pueden acceder a un taller, actividad o pasantía, en la que puedan estar ocupados en alguna actividad que los aleje de las calles, el pandillerismo y las adicciones.

“Es un gran reto, por eso estamos trabajando con el Indeval, Salud Pública y Desarrollo Social”, comentó De los Ríos Díaz, al asegurar que la falta de empatía y de comunicación que permea en esos lugares donde no existe una relación entre vecinos, recrudece situaciones de violencia en el hogar por ejemplo.

Explicó que la omisión de cuidados es solo una consecuencia de la situación que viven la mayor parte de las familias, en donde los padres deben salir a trabajar y ausentarse por muchas horas y dejan solos a los hijos, por eso incluso se actuará en la escuela primaria que se encuentra en el fraccionamiento Río Dorado, para que temas de violencia y bullying sean detectados a tiempo, además de incluir actividades por la tarde para que se mantengan ocupados la mayor parte del día.