Docente denunciado por acoso en el ITD sigue en funciones

Lamenta la activista y presidenta de la Asociación "Sí Hay Mujeres en Durango", Julieta Hernández Camargo, que docentes señalados por acoso sexual y hostigamiento dentro de las instituciones educativas, sigan en funciones, como un caso que se está presentando dentro del Instituto Tecnológico de Durango (ITD), donde la alumna que hizo la denuncia sigue expuesta a que se presente una nueva situación con su agresor.

“Yo le di acompañamiento a un caso donde la jueza, no lo vinculo a proceso por abuso sexual, no es hostigamiento, es abuso sexual por parte de un maestro del tecnológico, y ahorita estamos en apelación, porque no estamos conformes, pero yo creo que hay más casos dentro del tecnológico de los que se han dado a conocer."

En Durango alumnas y colectivos feministas colocan tendederos en ITD y UJED / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

"El profesor que la agredió dentro de la institución sigue en funciones, porque se le retira hasta el momento en que se da una sentencia condenatoria, pero como todavía no la hay, pues no se ha retirado." Además reconoció que el ITD brindó apoyo psicológico a la alumna, pero demanda que se aplique un protocolo adecuado de protección.

Por su parte Priscila Raigosa, también activista y alumna del ITD, comentó que para una mayor protección en este tipo de situaciones, sí es necesario hacer las denuncias correspondientes, pero debe ser un proceso más simplificado, menos tedioso y de menos desgaste para las víctimas, porque “al realizar una denuncia no resuelven nada y solo es un desgaste emocional” además de la revictimización.

Incluso comentó que ha sido hostigada y molestada por un docente, ya que junto con otras alumnas lo expusieron en el tendedero que se realizó en el mes de marzo, una actividad que ayuda a muchas estudiantes a manifestarse porque no se atreven a hacer la denuncia formal, precisamente por miedo a las represalias y al poder que puedan tener los docentes.