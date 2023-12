Docentes de la UJED se manifiestan en informe del rector

Con manifestación en el evento de presentación del quinto informe de actividades del rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), maestros de tiempo completo, que conforman los cuerpos académicos en investigación, exigen pago de sus becas porque llevan 2 meses sin recibir ese recurso, “la realidad es que está etiquetado, no entiendo porque no hay dinero”, así lo informó Laura Barragán, miembro de la Facultad de Medicina y que tiene un nivel VI.

Detalló que son 160 docentes los que integran tiempo completo, además de que para el pago se tiene entendido que hay un monto ya etiquetado desde inicio del año, de alrededor de 34 millones, por lo que no se entiende porque al preguntar qué estaba pasando, se les señaló que la universidad no tiene recurso.

Entendemos que la Universidad no tiene recurso en este momento, “pero no nos parece justo que esa beca, que tanto trabajo nos cuesta ganárnosla, no se nos pague en tiempo y forma”, además queremos saber qué pasa, porque se supone que el recurso ya está etiquetado, los meses de octubre y noviembre no se nos pagó la beca, y ya es diciembre, por eso es necesario que se nos aclare la situación, porque de nuestra parte los resultados ya se están dando.

“Nosotros somos lo que llevamos en nuestros hombros gran peso de la universidad, porque los tiempos completos, somos los indicadores, somos los que construimos, hacemos los cuerpos académicos, las tutorías y la gestión, llevamos gran parte de la productividad y evaluación de la universidad”.

Expresó “trabajamos por la Universidad y lo menos que puede hacer es tomarnos en cuenta, además de que se había hecho el compromiso de que se estaría pagando en tiempo y forma”, cosa que se había cumplido hasta el mes de octubre, pero por razones que no tenemos muy claras no se ha hecho, los recursos llegan de acuerdo a la normativa del SAT, el 31 de enero para todo el año, de acuerdo a la convocatoria que saca la Secretaría de Educación.