Docentes denunciarán al líder del SNTE Sección 44 de no pagar el seguro de retiro

Ante la falta de respuesta por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 44, en relación al pago del seguro de retiro que se les adeuda a cerca de mil trabajadores, nuevamente acudieron a las instalaciones de dicha organización y mediante una clausura simbólica, exigieron al secretario general, Efrén Estrada Reyes, el pago inmediato de 60 mil pesos para cada uno de los maestros jubilados.

Fue la maestra Guadalupe Irigoyen, quien explicó que la exigencia es contra el SNTE directamente y no hacia Gobierno del Estado, esto debido a que el seguro de retiro adicional es administrado por el sindicato que los representa, el cual se les hace un retiro desde que ellos comienzan a formar parte de éste.

Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

“Desde que nosotros empezamos a laborar, en toda una vida laboral de 30 años o más, desde el inicio el Sindicato es el que recoge nuestro dinero y es quien lo administra”, dijo. Sin embargo existe una amplia lista de docentes que tras jubilarse han hecho la solicitud de su seguro de retiro, pero ésta ya habla de entregas que son postergadas hasta el 2040.





Por ello, anunciaron una demanda en contra del secretario general, Efrén Estrada Reyes, ya que es quien administra el recurso y no ha respondido.

Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Frente al edificio del SNTE Sección 44, la docente respaldada por un grupo importante de compañeros jubilados, aseguró que el argumento de hoy es que el Gobierno estatal no pagó las cuotas sindicales y hubo desvío de recursos en la administración pasada, no obstante los estatutos marcan que no se puede ir en retroceso de lo ya logrado.

“Y nosotros ahorramos durante todo este tiempo el seguro de retiro adicional de 60 mil pesos, pero ellos nos quieren dar 40 mil pesos”, dijo e insistió en que existen los recursos necesarios para atender el reclamo a través del Fondo de Ahorro para el Retiro que ofrece el SNTE a nivel nacional.

Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Aunque aseguran que no hay dinero para el pago del mismo, denunciaron que se acaban de iniciar obras en la Casa del Jubilado, así como la remodelación del antiguo edificio de la Sección 44, “hay prioridades, las necesidades de los maestros se tienen que cubrir, hay maestros que están pidiendo prestado para solventar una situación económica, ¿por qué se tienen que estar endeudando cuando tienen su fondo de retiro?”, dijo.

Foto: León Alvarado / El Sol de Durango





Recientemente se les informó sobre una nueva entrega de recursos correspondientes al seguro de retiro, pero son por la cantidad de 40 mil pesos, de ahí que no están dispuestos a aceptarlos ya que ellos tienen derecho a que se les entregue el cien por ciento de lo que marca el derecho, por lo que mientras no se les pague, seguirán las manifestaciones.