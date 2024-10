Un grupo de docentes jubilados que pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 44; cerró de manera simbólica las oficinas de esta organización ubicadas en calle Porras, en la Zona Centro de la ciudad de Durango, esto debido a que no se les ha entregado el recurso correspondiente a un seguro de retiro, informó la maestra Cony Hernández.

Hasta el momento en el estado se contabilizan mil docentes a quienes no se les ha entregado los 60 mil pesos que corresponden a un seguro que se les otorga una vez que se retiran de su actividad laboral, “estamos en una lista de personas como yo que por ejemplo nuestro seguro nos lo van a pagar en el 2038”.

Docentes jubilados exigen el pago de su seguro por retiro correspondiente a 60 mil pesos / Foto: Erika Uribe | El Sol de Durango

Acompañada de sus compañeras docentes, dicen no estar dispuestas a esperar 14 años para que se les haga el pago de una prestación que como trabajadores del sector educativo les corresponde, “tan solo en este año 2024, ¿qué son 60 mil pesos?, con la inflación para ese entonces no serán nada. No vamos a permitirlo”, dijo molesta por la situación.

Y es que aunque los años de jubilación varían, en su mayoría se concentran entre el 2015 y 2019, es decir, hace más de seis años, en los que no se les ha hecho efectivo ese pago, mientras que en el recibo de percepciones, sí les aparecen los retiros por cuota sindical, seguros y otros rubros.

Informó que existen algunas personas que estaban en la misma lista que los afectados, a quienes ya se les realizó el pago, un movimiento que consideran se realizó misteriosamente, pues desconocen cuáles fueron las características que tomaron en cuenta para realizar tal acción, pues existen compañeros con más años de antigüedad a quienes se les sigue adeudando.

“Ese dinero está, no sabemos cuál es el manejo que tienen de esa cantidad, sin embargo la estamos pidiendo”, comentó la maestra Cony, quien aseguró que uno de los argumentos es que no hay dinero.

Actualmente se encuentran a la espera de que se les programe una mesa de negociación con el secretario general del SNTE Sección 44, Efrén Estrada, para plantear sus demandas y confían en que se tendrá una respuesta positiva, de lo contrario deberá reunirse nuevamente el Comité integrado para ver qué otras acciones se van a llevar a cabo.





Cabe señalar que al inicio del mes de septiembre, se comenzó con el pago de los seguros de vida que habían dejado en adeudo por parte de la anterior administración, luego de los malos manejos en los recursos públicos que se tuvieron con el gobierno de José Aispuro Torres.

Esto significó la erogación de 10 millones de pesos en una primera etapa, para beneficiar a 27 familias, con un total de 66 deudos; en esta misma transacción se contempló la entrega de seguros de retiro de 14 mil 500 pesos a cada uno de los 80 trabajadores jubilados que se encontraban en esta primera entrega, para lo que se destinó un millón 200 mil pesos.