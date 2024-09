Docentes jubilados toman oficinas de la SEED, exigen pago de prestaciones adeudadas

Maestros jubilados y pensionados de la sección 44 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se presentaron en las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), para exigir los adeudos que se tienen con los docentes que ascienden a más de tres mil millones de pesos, de los cuales dos mil 100 son en pago de laudos de quinquenios, seguros de vida, entre otros conceptos.

Así lo dio a conocer la maestra Guadalupe Irigoyen Lomas, quien señaló que pese al anuncio de los 50 millones de pesos anunciados como rescate financiero, a los docentes no les ha llegado ni el pago del seguro institucional que asciende a 14 mil 500 pesos que les adeudan a un total de 400 docentes que ya se encuentran jubilados y pensados.

A la fecha no han sido saldados los pagos de gastos funerarios de algunos compañeros / Foto: Cuartoscuro.com

Aseguró que esta cifra se va acumulando y actualmente se tiene una fila a la que se estima recibirán un pago hasta el 2034 o 2035, “no se vale, hay compañeros que tienen más de cinco años jubilados y no se les ha podido dar su seguro de retiro, sus familiares están en una situación terrible. Por eso ahora venimos solo a pedir lo justo”, comentó la docente.

Aseguró que a la fecha no han sido saldados los pagos de gastos funerarios de algunos compañeros, así como del Fondo de Operación de Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), pago de marcha, entre otras prestaciones.





“Comprendíamos en un principio el que el gobierno hubiera recibido el estado en un desfalco financiero, y desgraciadamente el magisterio fuimos víctimas del anterior gobierno, pero no nos pagan nuestras prestaciones a las que tenemos derecho, que incluso deberían ser inmediatas”, comentó la maestra Guadalupe Irigoyen, al recordar que se ganó un laudo por quinquenios no pagados y que a la fecha no se han hecho efectivos.





Destacó que ahora también tienen que pelear por el recurso correspondiente al incremento a jubilados y pensionados, ya que tienen derecho a recibir 11.09 por ciento y que a la fecha no se les ha hecho el ajuste prometido.

“Reconocen que a muchos se nos hizo mal el cálculo del ajuste al calendario, metimos un recurso a Finanzas, Contraloría y Transparencia, para que nos dieran una explicación pero sigue caída la plataforma y sigue llegando nuestros pagos incompletos o a algunos, ni siquiera les ha llegado la quincena”, comentó.