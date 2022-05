Domingo García Castillo, es el único candidato independiente por la alcaldía de Durango, bajo el lema “fuego y avance”, lleva su testimonio a las colonias y comunidades de la ciudad en busca del voto.

“No son puntadas”, señaló al referirse que lleva 20 años ahorrando para estar preparado y contender en el proceso electoral 21-22, “como un buen soñador como Benito Juárez (…), no quiero apoyo económico, estoy luchando con entusiasmo y muchos deseos de cambiar la realidad, este proyecto no son puntadas de la noche a la mañana, quiero regresar al pueblo lo que me dio”, pues Domingo egresó de la Escuela Médico Militar, lo cual causa en él una satisfacción enorme, “vale la pena que el profesionista regrese parte de lo que el pueblo le dio”.

Te puede interesar: Instalará INE en Durango 2 mil 545 casillas el próximo 5 de junio

Dentro de sus propuestas se encuentra en primer lugar la reformar al poder, esto bajo una buena atención en las oficinas departamentales. Seguida de la educación vista desde el fomento en los menores vulnerables con becas y viajes al extranjero, para despertar el deseo de continuar el estudio y talleres de superación personal para adolescentes y jóvenes a fin de crear una mentalidad abierta.

Su plan de salud, rama base del también médico en cirugía plástica, se basa en la alimentación, para ello promoverá la plantación de árboles frutales y hortalizas en lugares públicos para el consumo.

En el tema de economía, los impuestos no se concentren en la calle Constitución y se distribuirán por igual en toda la ciudad, además de otorgar apoyos a pequeñas y medianas empresas con trámites sencillos, dijo el entrevistado. Asimismo fomentará en el extranjero el mezcal, mezquite y nopal, para que las comunidades adquieran beneficios de los productos obtenidos de la tierra.

Domingo García Castillo, único candidato independiente por la alcaldía de Durango | Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Fue hace 45 años que Domingo proveniente de un ejido de Guanajuato llegó a Durango y hoy se siente parte de esta tierra alacranera, “mi visión no es local sino que soy mexicano y quiero legislar a favor de los mexicanos”.

Añadió que la falta de credibilidad hacia los partidos lo impulsó a ser candidato independiente “yo soy pueblo, soy raza, es hora de que cambie todo, no podemos seguir al margen del tercer mundo, necesitamos ponernos las pilas”.

Surgido de lo que él denomina triple extrema pobreza, Domingo García, lleva su testimonio de superación a las familias duranguenses y bajo la estrategia de publicidad de boca en boca se abre camino para juntar votos a su favor el próximo 5 de junio.