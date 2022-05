Domingo García desea despertar conciencias y cambios de mentalidad

Despertar conciencias y cambios de mentalidad es el resultado que Domingo García Castillo, candidato independiente por el municipio de Durango, desea generar en la ciudadanía.

En la recta final de la campaña para la alcaldía de la capital del estado, el médico militar dejó claro que su andar fue enfocado en dos problemas fundamentales de los durangueños: empleo y agua, por lo que para resolver dichos temas indicó que es necesario generar talleres de autoempleo y programas para captación de agua pluvial.

“Mi gran propuesta es un cambio de actitud, educación, orientar a ser autosuficientes”, señaló el candidato independiente, quien agregó que al tema educativo le falta el aspecto formativo, es decir, fomentar la ética, honradez y amabilidad; dejar atrás los castigos en los cuales si algún alumno reprueba no pasas semestre. De igual forma cambiar la enseñanza para que el 90% sea de práctica y 10% de teoría.

García Castillo fue claro en decir que los valores son pilar de su campaña, la cual se basó en dar a conocer su historia de vida y cómo se pueden cambiar las situaciones con trabajo, “si no cambiamos de actitudes seguiremos igual y eso aplica también en las finanzas, por tanto propongo tener talleres de autoempleo para que el pueblo genere la riqueza”.

En el tema del agua, Domingo platea que sea abatido con aprovechamiento sustentable, es decir, que se recolecte de manera adecuada el agua pluvial y así evitar escasez, más la construcción de bordos de abrevadero y plantación de árboles frutales, programas que de acuerdo con el entrevistado, son de larga duración y solucionarán problemas como la pobreza.

Añadió que la deuda municipal será pagada sin endeudamiento, pues los talleres de autoempleo generarán trabajo y a su vez el movimiento de efectivo, que de la mano de un buen trato en las ventanillas del Ayuntamiento y programas para los pequeños comerciantes y empresarios, se tendrá el recuso necesario.

“Yo empecé de la nada, un día pase por la mueblería Central, solicité crédito, me dieron 50 mil pesos, compré aparatos eléctricos, los empeñé en el Monte de Piedad, me dieron dinero y salí adelante, se tiene que ser creativo, mi gran amigo es el deseo de triunfar”, comentó mientras subrayó que él no tiene al Presidente de la República o gobernadores por amigos, sino “nosotros debemos resolver nuestros problemas, no que alguien venga a resolverlos”.

El médico que hoy se dedica a impartir cátedra y realizar lipoesculturas comentó que con honradez y ética se podrán recaudar los impuestos, sin necesidad de subir los montos o amedrentar a los ciudadanos, “me preocupa la atención que se dé más que el pago, fuera corrupción e impunidad, necesitamos que ya no se abuse”.

Dijo sentirse satisfecho por la campaña realizada, para cerrar se reunirá con su equipo y “les daré las gracias, no gastare en grandes plazas, agradeceré a las 10 personas que me ayudaron en la campaña y se pusieron la camiseta conmigo”.

Con una gran sonrisa Domingo dijo que ya sabe el resultado del próximo 5 de junio, el cual es despertar conciencia en la sociedad “que mi semilla de fruto eso es lo que espero”, finalizó.