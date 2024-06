Dos comunidades recuperaron sus manantiales, ya no se consideran en sequía

Solo dos comunidades de las más de 40 que se tienen con problemas de escasez de agua en el municipio de Durango, han logrado recuperarse con las recientes lluvias, informó el titular de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural, Manuel Herrera Ruiz, quien señaló que El Carrizo y Lerdo de Tejada, tuvieron una recuperación en sus manantiales, aunque los benéficos son solo para el uso pecuario.

Informó que incluso los habitantes de estas comunidades les solicitaron retirar las pipas, aunque por cuenta propia siguen dotando del líquido a través de pipas que son de su propiedad en algunas de las zonas de estos lugares.

El Carrizo y Lerdo de Tejada, tuvieron una recuperación en sus manantiales, aunque los benéficos son solo para el uso pecuario

Con esto, cerca de 20 mil habitantes de las casi 200 comunidades que tiene el municipio de Durango, padecen aún de la falta de agua para consumo humano, y de las cuales el 20 por ciento están en condiciones graves de sequía.

Explicó que las recientes lluvias que llegaron a la entidad procedente de la tormenta tropical Alberto, no han sido suficientes para el llenado de los bordos de abrevadero, pues de los 500 que existen en el estado para dotar de agua al ganado, actualmente no se tiene más del 10 por ciento de abastecimiento.





“Estas lluvias en las partes altas, lograron captar algo de agua, pero no es suficiente”, dijo el funcionario municipal, quien dijo se espera que esta temporada sea de mucha lluvia y comenzar a tener presencia de precipitaciones constantes a partir de esta semana, ya que es crucial que el pasto crezca en una buena cantidad, de lo contrario puede ser mortal para las reces.

Al primer semestre del año, se tiene un registro de más de 800 muertes de ganado

Herrera Ruiz, informó que al primer semestre del año, se tiene un registro de más de 800 muertes de ganado, por lo que si las lluvias no continúan, podrían llegar a las 900 o mil reces muertas, “es algo difícil porque es patrimonio de las familias duranguenses que con mucho esfuerzo lo han logrado”, dijo.

De ahí que están por arrancar un programa desde el Gobierno municipal, enfocado en la recuperación de los bordos de abrevadero, para aumentar la captación de agua en el ciclo de lluvias de este año, aunque indudablemente se necesita las precipitaciones y hacer los mecanismos necesarios para dar pie a que esto suceda.





“No depende de nosotros, más del 80 por ciento del territorio de siembra en el estado es de temporal y el agua de los animales en los ejidos, lo mantenemos a través de la cosecha de agua que tenemos para precipitaciones pluviales”, dijo.

Asimismo no hizo hincapié en que no se ha tenido una buena recuperación de mantos friáticos, pues las lluvias estuvieron más focalizadas en la zona sierra y aunque en la zona valle sí tuvo un impacto, mismo que se observa en la actividad agrícola – ganadera; lo cierto es que no hay una verdadera recuperación hasta el momento.

“Es una primera esperanza que se genera para el campo duranguense, y ahí es donde el presidente municipal Toño, y la relación que tenemos con el Gobierno estatal, estaremos por arrancar el programa de bordos de abrevadero en los próximos días y cerrar la entrega de semilla para sembrar cerca de tres mil hectáreas de frijol”, dijo.