Dos producciones importantes ya se filman en Durango, está por llegar una tercera

Luego de la aparición de una fotografía en la que se observa a un grupo de jóvenes con el famoso actor de House of Cards Kevin Spacey, la secretaria de Turismo en Durango, Elisa Haro Ruiz, confirmó la presencia en el estado de este personaje, además de otros actores y actrices de renombre a nivel nacional e internacional, pues se encuentran desde hace ya casi tres semanas en la parte de preproducción de un nuevo rodaje.

Te puede interesar: Trabajan en crear la Asociación de Cineastas Independientes de Durango

Los municipios de Durango y Canatlán, además de otros que están por definir, son el escenario que actualmente dan vida a la filmación del piloto de esta serie internacional en la que participa el actor estadounidense, ganador del premio Oscar por la película American Beauty, aunque sin ahondar mucho, la funcionaria aclaró que esta es la única información que se les tiene permitido decir.

A little beaten up but honored to be back on the horse.



On location in Phoenix.@piersmorgan 👍🏼 pic.twitter.com/j7oYPPUu4S — Kevin Spacey (@KevinSpacey) October 11, 2024

Asimismo, informó que este lunes inició también el rodaje de un cortometraje de Damián Alcazar, cuya producción se encuentra con filmaciones en los municipios de Santiago Papasquiaro y Nuevo Ideal; por lo que el actor mexicano ha sido ya visto por duranguenses en lugares comunes ubicados en los municipios antes mencionados.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“A finales de este mes llega otra producción también internacional con capital europeo, la realidad es que estamos muy contentos, nos abona mucho a generación de consumo de cuartos noche, y por supuesto a la derrama económica”, comentó Haro Ruiz.

“Entró al restaurante Mora's Food y se le atendió como a cualquier otro cliente más, pues en realidad no lo reconocimos. Estuvo por buen rato disfrutando su desayuno" / Foto: Cortesía Mora's Food

Reconoció que este tipo de producciones tanto cinematográficas, como de televisión, ahora de carácter internacional, da cabida a duranguenses, quienes obtienen un empleo no solamente en la colaboración como extras, sino también en la parte de la producción y esto ayuda a incentivar la economía local.





Doble Vía Damián Alcázar está en Durango; sorprende a dueñas de restaurante en Nuevo Ideal





La secretaria de Turismo puntualizó que el hecho de encontrar a actores caminando por las calles de Durango, genera una buena percepción en la gente que desea visitar el estado, “que sepa que es un estado seguro, que podemos seguir haciendo turismo y se encuentra listo para recibir a los visitantes”, comentó en este sentido.