Durango abre puertas a Movimiento Ciudadano, no quiere coaliciones: García

Movimiento Ciudadano es la alternativa real para el cambio que necesita Durango, afirmo Antonio Mier García, candadito a diputado local por el distrito 03.

La ciudadanía está cansada y decepcionada de la clase política, porque los traicionaron al cambiar las promesas que les hicieron por la comodidad de la silla, privilegios y sueldos excesivos que tienen, afirmo Antonio Mier García, candidato de Movimiento Ciudadano a diputado local por el tercer distrito.

El joven abogado, declaro que los duranguenses tendrán en el congreso a un diputado que sabe hacer leyes. “conozco el proceso legislativo”, asentó.

Toño Mier, tiene una especialidad en Administración Publica, que le permitió desempeñarse como asesor y director en el proceso parlamentario del Congreso local, “Estoy preparado para ser diputado y representar a la gente dignamente”, expresó.

Durante la charla, el padre de familia de apenas 31 años de edad, declaro que durante sus recorridos casa por casa, ha visto y los duranguenses le han manifestado estar hartos de los políticos tradicionales.

Ellos no ven bien las coaliciones que se conformaron entre los diferentes partidos políticos, que ya gobernador por muchos años, pero con resultados muy pobres o nulos, lo mismo ha sucedido a nivel nacional con Morena y PT los cuales le quitaron a los mexicanos el programa PROSPERA, estancias infantiles, seguro popular, la leche Diconsa, fideicomisos como el del cine que era muy bueno para Durango y el mismo Fonden, ahora solo falta que nos quiten la dignidad, replico el abogado.

“La gente no quiere a los partidos tradicionales, todo lo que huela a pasado ya no lo desean, porque no les representa el futuro”, replicó el candidato por el tercer distrito.

Dijo sentirse honrado y feliz por ser recibido en los hogares de las familias duranguenses, han visto en mí a una alternativa fresca. La gente le abre la puerta a Movimiento Ciudadano, porque saben que no busco alianzas para apoderarse del poder, como pretenden otros.

Expresó que después de 11 años de estar esperando una oportunidad para contender por una diputación, finalmente Movimiento Ciudadano, se lo otorgo y no decepcionara a la población que votar por él y su partido este seis de junio.

Durango necesita movimiento, ha sido una entidad estancada aislado, necesita de la participación ciudadana. “Estoy cansado de los políticos vivan como reyes cuando existen muchas necesidades, me duele y mueve ver niños abandonados porque las madres tienen que salir a trabajar”.

“Me duele ver a las familias vivir en casas de cartón. La vivienda digna solo está en las leyes. Me duele que jóvenes abandonen a sus familias para emigrar a trabajar porque en Durango no hay oportunidades”.

La gente alza la voz por el abandono de los políticos que ya no regresaron, traicionaron la confianza que les dieron. No podemos seguir votando por los mismo de ser así los resultados seguirán siendo iguales, requerimos que confíen en Movimiento Ciudadano, partido que no va en alianza con nadie. Vamos a inyectarle dinamismo a la ciudadanía que participe, declaró.

El entrevistado, reconoció que va contra una maquinaria enorme de partidos tradicionales”…Voy contra una estructura que lo único que porta es dinero, no tienen ideas claras, se están aprovechando de la necesidad de la gente para comprarlos”, afirmó.

Es molesto escuchar que no hay dinero para pavimentación que no hay dinero para agua potable que no hay dinero para atender a los niños con cáncer, que no hay dinero para sustituir casas de cartón pero sí hay para hacer campañas políticas.

Quiero terminar con los excesos, no es discurso, tenemos que cambiar las cosas cuando tenemos gente que despierta y se duerme con hambre.

El Candidato al preguntarle sobre sus propuestas dijo que son planteamientos para la ciudadanía ya que llegando al congreso necesitara del resto de los trabajadores para lograr que sean propuestas hechas leyes.

Lo primero que realizare, dijo, será presentar una iniciativa para generar el Instituto Duranguense del Emprendedor, con la que pueda crearse una financiera descentralizada de Desarrollo Económico, para que verdaderamente apoyen a quienes tienen ideas para generar empleos, pues son más de 47 mil personas sin empleo; también se habrá de financiar a los comerciantes con lo cual se capitalicen.

Afirmo que de manera temporal habrá exentos de cobro de impuesto a los comerciantes ambulantes, quienes fueron los más afectados por la pandemia, estuvieron un año sin trabajar, vamos ayudarlos para que no paguen las multas y tengan el ingreso intacto.

Otro de los planteamientos será en materia de desarrollo social, en donde apoyaremos con subsidios a las madres que tienen hijos con alguna discapacidad, ya que no pueden salir a trabajar por cuidar al discapacitado.

Antonio Mier García, no va a decepcionar a la ciudadanía, voy a regresar a cumplir mis promesas, finalizó.