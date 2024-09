Con la entrega de las calles José Antonio Ramírez, Martín Montaño y calle 8 de julio en el fraccionamiento Jardines de San Antonio, en Durango, la casa de todos avanza la pavimentación, “Al Millón”, con la finalidad de abarcar cada vez más zonas de la ciudad con mejores calles que mejoran la calidad de vida de la gran familia con la atención de esta necesidad como una de las más solicitadas por las y los duranguenses.

Con una inversión de poco más de 3 mdp, se entregaron en este fraccionamiento casi 7 mil metros de pavimento, lo que mejora no solo la imagen del fraccionamiento, sino además la movilidad y conectividad en la zona, según expresaron los vecinos; quienes son los principales beneficiados por estas acciones.

Entregan calles renovadas en Jardines de San Antonio / Foto: Municipio de Durango

“Queremos que la gran familia sienta atendidas todas sus necesidades; en pavimentación estamos trabajando ‘Al millón’ porque las y los duranguenses merecemos calles chulas, y que cuando salgamos de nuestra casa nos dé gusto ver que tenemos un mejor fraccionamiento” expresó Toño Ochoa.

Carlos Salazar Montoya, quien tiene 24 años viviendo en el fracc. Jardines de San Antonio, y cuenta con un café internet al servicio de la ciudadanía, agradeció por ser uno de los principales beneficiados, al ser la calle de su negocio, una de las que ahora cuentan con pavimento nuevo.

Entregan calles renovadas en Jardines de San Antonio / Foto: Municipio de Durango

“Esto da una buena imagen al fraccionamiento, y también a mi negocio, ya no se levanta tierra como antes. Había hoyos, baches, y ya no, ésto ayuda mucho porque la gente no pasaba por aquí y ahora sí” comentó.

Por ello, la pavimentación es un trabajo que no se detiene en Durango, la casa de todos, avanzando cada día más para llegar “Al millón”, y sobre todo, para que las calles de Durango y la calidad de vida, estén a la altura de las y los duranguenses.