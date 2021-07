Durango cancela contrato de arrendamiento de planta asfaltadora

Municipio de Durango hecha para atrás el contrato de arrendamiento de la planta asfaltadora que ya había sido aprobado y anunciada para dar mayor beneficio a los trabajos que se realizan por parte de la Dirección de Obras Públicas Municipales en el tema de pavimentación.

El alcalde Jorge Salum del Palacio, aclaró que tras ser cancelado el contrato, se tendrá que seguir subcontratando a plantas asfaltadoras de la capital, pues se analizó la viabilidad y por el momento es conveniente seguir trabajando como ya se venía operando.

El proceso para adquirir la asfaltadora se aprobó y se certificó de acuerdo a una licitación pública y nacional a través de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas, detalló la síndico Municipal, Luz María Garibay Avitia la semana pasada, y con el objetivo de incrementar las metas en cuanto a pavimentación en el municipio.

Anteriormente fue el regidor David Payan quien había informado que esta planta asfaltadora no se iba a adquirir por diversas cuestiones, algo que considero no es una mala decisión, pues aseguró que no se iba a poder sostener la planta por el municipio y tomando en cuenta el antecedente de una anterior asfaltadora que fue adquirida hace años por otra administración y no fue redituable.

En el caso de los baches el regidor también hizo señalamientos por el trabajo de bacheo que se está haciendo en la capital, porque asegura que no se están cumpliendo con la calidad suficiente y se vuelven a generar a los pocos días, dependiendo de las lluvias y tráfico, pero es necesario que las reparaciones tengan mayor durabilidad.