Durango con gran potencial de crecimiento y desarrollo: Manuel Velasco

“Durango es una tierra que tiene mucha historia, mucha cultura, mucha tradición, tiene un gran potencial de crecimiento, de desarrollo, para traer más inversión extranjera, además con actividad minera, y lo que nosotros planteamos es que se siga con ese desarrollo”, declaró en su visita a la capital el candidato al proceso interno de Morena para coordinar los Comités de Defensa de la cuarta transformación, Manuel Velasco Coello.

Aseguró que si bien la intención es que el estado continúe en desarrollo, también es necesario vigilar la contaminación generada por las empresas mineras, la cual afecta a la Salud Pública de los habitantes donde se encuentran asentadas.

Visité el Mercado Gómez Palacio en la capital #Durango donde los comerciantes trabajan duro día con día para llevar el sustento a su hogar y necesitan de apoyos que les ayuden a obtener un mayor ingreso para su familia. pic.twitter.com/sCXZheF38p — Manuel Velasco (@VelascoM_) August 2, 2023

Previo a su asamblea informativa con militantes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de la 4T, habló sobre la importancia que tiene el hecho de llegar a Durango, el estado número 32 en visitar durante el recorrido realizado por todo el país a través de asambleas, reuniones en mercados y plazas públicas, donde se ha dialogado con los ciudadanos de todo el país.

Sobre la contienda en la que se enfrenta junto a cuatro aspirantes, aseguró que hay piso parejo pese a la publicidad, espectaculares y propaganda que se tiene en todo el país, “lo que yo he dicho, es que internamente no debemos privilegiar las quejas internas, las quejas internas se deben hacer ante la dirigencia nacional, y no estar en un debate público, porque muchas veces vemos que se preocupan más por las quejas de los mismos compañeros, que de los aspirantes de la oposición”, dijo.

Velasco Coello, señaló que mientras los aspirantes de la oposición tienen un despliegue importante de publicidad, sobre todo en la Ciudad de México, en la 4T se debe procurar fortalecer la unidad y privilegiar el debate interno en lugar de las quejas, aunque en general se mostró optimista y va por buen cause

“Nosotros hemos hecho las reuniones en lugares cerrados, con simpatizantes, estamos respetando lo que acordamos al momento de nuestro registro, y somos de los que menos hemos gastado, la cifra exacta del gasto lo dará a conocer dentro del partido, que son quienes llevan ese registro, pero somos de los que menos hemos gastando”, comentó.

Ya estamos en #Durango y nos recibieron como mandan las tradiciones duranguenses con un alacrán 🦂 pic.twitter.com/Z3dQxqsnUE — Manuel Velasco (@VelascoM_) August 2, 2023

Aseguró que el PVEM ha sido clave en los triunfos de las gubernaturas en las que han ido en alianza con Morena y Partido del Trabajo (PT), sobre todo al momento de lograr reformas constitucionales, “acabamos de ganar la gubernatura del Estado de México, con la maestra Delfina, y el PVEM fue fundamental para lograr eso y la mayoría en el Congreso del 2021, es una alianza ganadora”.

Está a favor de la creación de un mando único, tal como el que implementó cuando fue gobernador de Chiapas, ya que según afirma “la seguridad debe partir de la coordinación”, no existen esfuerzos aislados entre los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales; además de comprender que la Guardia Nacional no puede suplir las funciones que le corresponden a la policía de cada entidad.

Destacó que en el partido están a favor de las energías renovables “nosotros vemos que es fundamental generar incentivos fiscales, para los negocios, para las empresas, para los hogares, que adopten este tipo de medidas de paneles solares, porque es la manera también de ahorrar energía”.

Asimismo hizo un reconocimiento especial para los mexicanos que radican en los Estados Unidos, pues gracias a ellos ingresan al país millones de dólares, por lo que ahora le toca a las autoridades mexicanas lograr que se impulse una reforma migratoria que garantice los derechos de los connacionales y de esta manera puedan seguir aportando al desarrollo sin ser perseguidos y sin el temor de que en cualquier momento pueden ser deportados o separados de sus familias.