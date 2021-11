Durango confirma 13 nuevos positivos a Covid-19

En Durango continúan los festejos y comienzan las compras navideñas, por lo que la multitud se hace presente en las calles del Centro de la ciudad, este 29 de noviembre la Secretaría de Salud del Estado informa que son 13 nuevos casos a la Covid-19, 5 mujeres y 8 hombres, y este día no se presentan defunciones.

Hoy se confirman 13 nuevos casos sin defunciones.



CIFRAS COVID-19 EN EL ESTADO DE DURANGO

Según informó el Secretario de Salud, Sergio González Romero, en la semana del 21 al 27 de noviembre se notificaron 330 casos y 25 defunciones por el virus, cabe señalar que han sido 48,942 casos confirmados en lo que va de la pandemia en la entidad.

En esta ocasión Gómez Palacio registró 135 positivos, siendo así, el municipio con más contagios durante la semana, seguido de Durango capital con 103, en lo que respecta a este último, la hospitalización por Covid ha incrementado en un 60%.

¿Qué tan grave es la cepa Ómicron?

Del mismo modo, el secretario informa que de la nueva cepa Ómicron, variante detectada en Sudáfrica, aún se desconoce su potencia y letalidad, sin embargo, se espera que en próximas semanas los expertos den a a conocer su gravedad a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a su vez conocer la respuesta que tengan las personas que ya están inmunizadas a la variante.

De nueva cuenta hace el llamado a los ciudadanos acatar las medidas preventivas, pues "la pandemia nos ha alcanzado, nos tiene muchas sorpresas y si no actuamos nos va a rebasar", y además señala que de haber casos positivos a esta cepa en Estados Unidos, en México también las habrá.

Con la temporada vacacional se espera que los paisanos regresen a la entidad, no obstante, en México no se cerrarán fronteras, pues destaca que no se garantiza un control de la pandemia, puesto que Rusia fue uno de los primeros países en frenar paso pero no exentó de contagios a la población.