Durango cuenta con infraestructura para almacenar vacunas Covid

Se estima que los primeros días del mes de enero se inicie con la vacunación contra Covid-19 en Durango indicó el gobernador del estado, José Aispuro Torres, al arribar al estado cerca de ocho mil vacunas; los primeros en recibir la vacuna serán el personal de batalla, es decir, que laboran en el área Covid.

El secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, explicó que se cuenta con ocho refrigeradores de ultracongelación, los cuales son parte de los Laboratorios estatales, así como de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y del Instituto Tecnológico de Durango, lugar donde se almacenará el biológico.

Agregó que se cuenta con un universo cercano a los tres mil trabajadores que atienden la línea de batalla, por tanto serán quienes de manera prioritaria se vacunarán, posteriormente aquellos que están en menos posibilidad de contagio y al final el resto de la población, principalmente los mayores de 60 años y que padezcan una comorbilidad.

Al ser cuestionado sobre la fecha de llegada del agente biológico, respondió que aún no hay fecha, ni la cantidad exacta de vacuna que llegará, pero ya se cuenta con el listado de las personas que trabajan en área Covid, comentó que probablemente la vacunación se puede llevar a cabo en la zona militar, pero aún no se da a conocer el protocolo.

“El listado está en orden y será quienes se vacunen, no administrativo, ni otro personal” puntualizó al referirse que no se dará el lugar a personal que no esté en riego.

Aispuro Torres dejó claro que el Gobierno del Estado sigue en la disposición de contribuir con el Gobierno federal con recursos para la adquisición de los biológicos, y de esta forma llegar a inmunizar a la población de forma efectiva y rápida.

“Por lo pronto Durango está listo con la infraestructura para almacenar y refrigerar las vacunas que se espera lleguen en el primer mes del 2021” expuso el mandatario, quien destacó que con la disminución de contagios la entidad podría avanzar a semáforo amarillo, sin embargo la movilidad registrada por la apertura de los comercios resulta un riesgo, por tanto llamó a la prudencia y seguir manteniendo los protocolos de sanidad y disminuir en lo máximo la movilidad.