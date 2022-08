Iglesia no obliga a diputados a votar contra el matrimonio igualitario en Durango

En el tema de matrimonios igualitarios, el arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez, señaló que es más importante lo que piensa la sociedad, que su opinión, sin embargo remarcó que su postura de matrimonio es “hombre, mujer e hijos”.

El arzobispo aclaró que la iglesia no está obligando a ningún diputado para que vote en contra del matrimonio igualitario, pues se respetan las diferentes formas de pensar, y se respetan las expresiones que se dan, “nunca nosotros ni agredimos, ni presionamos, menos quienes legislan que son gente madura y consientes”.

Señaló sobre el encuentro, “si alguien me pide una cita, se las doy”, con mucho gusto los voy a recibir, si es un grupo, o a quien lo solicite, diputados o quien tenga una manera de pensar diferente.

Expresó “si me preguntan mi postura y yo se las doy”, y reiteró que no se les ha obligado a nada a nadie, y el encuentro con diputados del PRI y del PAN fue mutuo, pero también ya hay una solicitud de un grupo de la comunidad LBGT para dialogar, a quienes también va a recibir, aunque aún no se tiene la fecha de esta reunión.

Dijo que siempre se va a respetar a los diferentes grupos, “creo que en el diálogo se pueden sacar muchos frutos”, lo importante es la sociedad, que piensa la sociedad, porque son los representantes del pueblo.