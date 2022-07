Juez federal ordena restituir derechos a las niñas duranguenses Peyro

Mediante un comunicado enviado por abogados defensores del padre de las niñas, los licenciados Carmen Aldama y Carlos Badillo, dieron a conocer que el pasado 1 de julio de este año, el juez federal dentro del juicio de amparo 312/2022, promovido por el padre de las menores, ordenó restituir los derechos a las menores, y a él mismo, para poder restablecer las convivencias y la custodia compartida, “que se han visto afectadas en este caso por las acciones dolosas mediante las denuncias falsas por parte de la madre de estas”, se lee en el documento.

Indican que el Juzgado Segundo Familiar del estado de Durango, ha sido omiso en su actuar para proteger a las menores y restituirle sus derechos por la presión mediática y las falsas afirmaciones que ha expuesto la señora Peyro.

“El juez local se ha dejado influenciar e intimidar por la Sra. Peyro, con la exposición mediática que ha utilizado dolosamente, a pesar de que ha victimizado a sus hijas de manera sistemática de un delito que ella sabe que nunca sucedió, con tal de arrancarlas y destruir su figura paterna”, señalan.

Agregan que con dicho amparo una vez más se demuestra que el padre de las menores es inocente y seguirá luchando por restablecer los derechos plenos de sus hijas, alejarlas del estigma y las difamaciones de que han sido objeto por parte de su madre.

De igual forma hacen hincapié que las víctimas en este caso son las menores y no la madre de ellas.

“La Sra. Peyro ha faltado a la verdad ante autoridades locales y federales, donde no ha podido acreditar sus señalamientos y ha intentado manipular a la opinión pública, aun sabiendo que nunca se ha cometido ningún delito por parte del padre. Se dio a conocer la resolución del amparo y resto del expediente ante la comisión de Derechos Humanos del senado de la República con el fin de presentar los expedientes completos”, finaliza el comunicado.

La madre de las menores acudió al Congreso del Estado en busca de ayuda, y ha expuesto el caso en diversas ocasiones ante medios de comunicación, fue el pasado mes de mayo que la sociedad civil se unió para realizar una marcha por la Avenida 20 de Noviembre a fin de apoyar a Mónica Peyro y exigir justicia en el caso.









Duranguenses marchan a favor de la justicia en el caso Mónica Peyro

El pasado 5 de mayo familiares, amigos y sociedad en general realizaron una marcha en la ciudad de Durango en pro de la justicia de las hijas de Mónica Peyro.

Vestidos de blanco los asistentes, en su mayoría mujeres acompañadas por sus hijos, caminaron a paso lento por la avenida 20 de Noviembre. El sol intenso no fue impedimento para gritar ¡Los jueces no me cuidan, me cuida mi mamá!, en todo el trayecto hasta llegar a la icónica plaza duranguense, frente al Poder Judicial.

Marchan a favor de la justicia en el caso Mónica Peyro. / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Justicia fue la palabra que se repitió una y otra vez en pancartas, consignas y camisetas que portaron las manifestantes.

“Unamos fuerzas para todas y cada una de la personas que son víctimas de injusticia y violencia no solo por agresores y criminales sino por un sistema judicial cómplice patriarcal y corrupto”, señaló una de las asistentes quien dijo que tomó la palabra a nombre de Mónica, pues ella tiene prohibido expresar su sentir.