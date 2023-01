Mantienen paro en la Facultad de Educación Física de la UJED

Bajo el argumento que primero se resolverá la negociación del contrato colectivo, la rectoría de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) ha hecho caso omiso al paro que desde hace dos semanas se realiza en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deportes, señaló el secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Juárez del Estado de Durango (SPAUJED), Erick Hernández Cosaín.

Te puede interesar: Se manifiestan integrantes del STAUJED en Durango; exigen aumento salarial

Expuso que dicha facultad continúa tomada por docentes, administrativos y un grupo de estudiantes, quienes exigen la destitución de la directora.

Exigen la destitución de la directora de la Facultad de Educación Física de la UJED / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

“No han existido platicas con el rector, no le interesa resolver el tema”, subrayó el líder sindical, quien aseguró que el acercamiento no se ha dado debido a que el argumento de la parte patronal es que hasta que se termine la negociación del contrato colectivo de trabajo, fecha que vence este martes 24 de enero, se tomarán las decisiones correspondientes.

“Esperamos este miércoles 25 se enfoque de lleno en el tema”, comentó Hernández Cosaín.

Local Exigen la destitución de la directora de la Facultad de Educación Física de la UJED





Agregó que de no haber una respuesta pronta por parte de la rectoría, el SPAUJED respaldará a los académicos con acciones más contundentes.

Cabe hacer mención que el pasado 9 de enero las instalaciones de la facultad en mención amanecieron tomadas ante la exigencia de la destitución inmediata de la directora, los catedráticos y administrativos expusieron que sufren de hostigamiento laboral y mal trato.