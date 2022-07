Municipio no ha pagado a proveedores por falta de comprobación

Ya es una cantidad mínima el monto de las deudas heredadas por la anterior administración municipal, informó el alcalde de Durango, Jorge Salum del Palacio, al señalar que dichos adeudos no han sido cubiertos debido a que los proveedores no han logrado reunir los comprobantes necesarios para que se les realice el pago.

“Aquí no se trata de no querer pagar o no tener para pagar, sino de que administrativamente ya son adeudos complicados de cubrir porque no cumplen con los requisitos que como administración estamos obligados a tener”, comentó el presidente municipal, quien dijo que ante el recorte de las participaciones federales por 550 millones de pesos afectarán a todos.

Te puede interesar: Por primera vez realizan auditoría al Sindicato Único de Trabajadores del Municipio

Y es que estas están directamente relacionadas con la recaudación fiscal derivada del cobro de impuestos, de ahí que ello significa que la actividad económica se redujo, por lo que seguramente esto afectará en el presupuesto municipal, ya que los presupuestos que estaban contemplados basados en los posibles ingresos, tendrían que ser ajustados.

Al ser cuestionado si el estado ya pagó el adeudo que se tenía en materia de participaciones federales pasadas, aseguró que aún no se ha cubierto el monto total por lo que incluso ayer sostuvieron una reunión con el secretario de Finanzas del estado, Jesús Arturo Díaz Medina, pues aún están pendientes los recursos extraordinarios que la federación entregaba a los estados y municipios.

“Estamos en ese proceso de diálogo y con la esperanza de que eso sea cubierto”, comentó Salum del Palacio, quien respecto al cambio de administración consideró que corresponde al alcalde electo, José Antonio Ochoa Rodríguez, determinar si repetirá alguno de los funcionarios que ya se desempeñan en alguna de las direcciones.

Agradezco la apertura de nuestro Alcalde @JorgeSalum , con quien me reuní e iniciamos a establecer los mecanismos que faciliten el proceso de entrega y recepción. Reconozco su apertura y buena voluntad para trabajar en unidad en pro de los duranguenses. pic.twitter.com/kBlvM351pp — Toño Ochoa (@josejoseantonio) June 30, 2022

Y es que luego de la reunión que sostuvieron el jueves pasado, se acordó comenzar la semana entrante con algunos acercamientos en diversas áreas, esto con el fin de que comiencen a conocer la información que es importante.

Explicó que por parte de Toño Ochoa, existe la disposición de continuar con los proyectos que ya se iniciaron en esta administración y que requieren continuidad, lo que manda un mensaje positivo, y es que lo harán apoyados de una plataforma financiera más solvente que les permitirá invertir recursos en más obras con mayores resultados.

“Hablamos sobre todos los temas, el financiero es de los torales, lo importante es que él sepa que está recibiendo una administración prácticamente sin deudas o deudas inmediatas, el tema de las luminarias espero quede totalmente saldado de la deuda que nosotros recibimos ante proveedores, que nuestros proveedores contratados en esta administración quedarán totalmente cubiertos”, comentó Salum del Palacio.

Local Se reúnen Salum y Toño Ochoa para establecer inicio del proceso entrega – recepción





Asimismo destacó que hoy en día el Gobierno municipal cuenta con un buen equipamiento que permite continuar con la realización del trabajo que hay en las diversas áreas y direcciones; así como el avance en la pavimentación con más de 140 mil metros cuadrados y el funcionamiento adecuado de los colectores pluviales.

“Lo veo muy consciente de la problemática del agua, en general de la agenda del agua y de alguna forma nos da el mensaje y la certeza de que ellos continuarán con esos temas que a lo mejor en otras administraciones no se atendieron con la intensidad que debían y por eso existen problemas”, dijo.