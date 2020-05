Durango no regresará a clases este 1 de junio

Tras una reunión con el Consejo General de Salud en el estado, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, dio a conocer que no existen condiciones para que niños y jóvenes regresen a clases este 1 de junio como se había proyectado anteriormente.

Fue a través de un Twitter publicado la noche del martes donde acompañado de una imagen donde aparece el mandatario estatal acompañado del secretario de Educación en el estado y de los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Secciones 44, 35 y 12; con quienes se tomó la determinación de la falta de condiciones para un próximo regreso a clases en la entidad.

Asimismo reiteró que para proteger a la niñez y a la juventud que integra la comunidad estudiantil, se llegó al acuerdo de continuar con el programa "Aprende en casa que impulsa la Secretaría de Educación del Estado (SEED) "esperando regresar a clases una vez superada la contingencia sanitaria".

Cabe mencionar que a nivel nacional y de acuerdo con el Consejo de Salubridad General uno de los puntos para el levantamiento progresivo de las medidas de contención de Covid-19 es la liberación de restricciones para actividades escolares y laborales en municipios sin contagios que tengan vecindad con municipios también libres de contagio, sin embargo hasta el momento la autoridad no ha manifestado si en la entidad pudiera darse esta situación o la suspensión de clases será para todo el territorio estatal.

Por su parte, en la tradicional conferencia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el Plan de Reapertura a la "nueva normalidad", será de carácter voluntario, por lo que no plantean la aplicación de medidas coercitivas, “es importante que se mantenga la postura de no imponer nada, que no haya medidas coercitivas como se decidió desde el principio, la apuesta es a la responsabilidad de nuestro pueblo y ha quedado de manifiesto que el pueblo de México es un pueblo mayor de edad, responsable, consciente y participativo”.