Durango pasa a semáforo naranja, confirma el gobernador

En los hechos, el estado de Durango se encuentra en semáforo epidemiológico naranja, informó José Aispuro Torres, gobernador del estado, quien subrayó que ante esta situación este miércoles 4 de agosto, se habrán de publicar en el Diario Oficial, las nuevas medidas acordadas en el Consejo de Seguridad en Salud.

De tal forma se llevarán a cabo acciones junto a los gobiernos municipales, para que los aforos se puedan disminuir y verificar que todos los protocolos que se han definido realmente se cumplan.

“Ese es el objetivo, debemos tomar medidas que realmente nos comprometan a toda la sociedad y a su vez cada uno de los ayuntamientos, harán de tomar como base este decreto para que puedan expedir reglamentos en cada uno de los municipios” dijo.

El mandatario estatal exhortó a la sociedad duranguense a que se siga cuidando, al tiempo que las autoridades hacen el mayor esfuerzo por ampliar el número de camas que se tienen en las instalaciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y Sedena.

Conminó a la participación de la sociedad, que colabore y si no hay necesidad de salir de sus casas no lo hagan, sobre todo las personas más jóvenes que aún no han sido vacunadas.

Aispuro Torres detalló que el avance de la vacunación continúa, en Durango de esta aplicando a personas de entre 30 y 39 años de edad y en otros 17 municipios a jóvenes de 18 a 29 años.

En él municipio de Durango se buscará que a más tardar en tres semanas o un mes, ya se tenga la vacuna siguiente para que se pueda aplicar a la población de 18 a 29 años de edad, “llevamos un avance muy importante y creemos que para finales del mes de agosto, una buena parte de la población de 18 a 29 ya tenga al menos una dosis, y eso nos va a permitir que tengamos mejores condiciones para poder resistir al virus, pero en tanto eso se da, le pedimos a la población que se siga cuidando”.